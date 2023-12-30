Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus vs AS Roma, Jose Mourinho Waspadai Serangan Balik Kilat Bianconeri

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |16:01 WIB
Juventus vs AS Roma, Jose Mourinho Waspadai Serangan Balik Kilat <i>Bianconeri</i>
Jose Mourinho meminta pasukan AS Roma mewaspadai serangan balik kilat Juventus (Foto: Reuters/Alberto Lingria)
A
A
A

ROMA - Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, punya analisis tersendiri jelang laga kontra Juventus di giornata 18 Liga Italia 2023-2024. Menurutnya, Il Lupi mesti mewaspadai serangan balik tuan rumah.

Laga Juventus vs AS Roma itu akan tersaji dini hari nanti. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Allianz, Turin, Minggu 31 Desember 2023 pukul 02.45 WIB.

Frosinone vs Juventus

I Giallorossi datang dengan modal positif usai mengalahkan Napoli 2-0 di Stadio Olimpico pada Minggu 24 Desember 2023. Sedangkan, Juventus harus bersusah payah mengalahkan Frosinone 2-1 pada pekan yang sama.

Meski demikian, Mourinho tidak mau para pemainnya memandang remeh Bianconeri. The Special One mengatakan, Juventus selalu punya cara sendiri untuk keluar dari tekanan.

“Juve tetaplah Juve dan Allegri tetaplah Allegri. Kami selalu tahu apa yang diharapkan dari tim dan apa yang diharapkan dari Max (Allegri),” ujar Mourinho dilansir dari laman resmi AS Roma, Sabtu (30/12/2023).

Pelatih asal Portugal itu memprediksi, Juventus akan kembali bermain dengan filosofi bertahan lalu menyerang. Oleh sebab itu, dia meminta para pemainnya waspada dengan serangan balik Adrien Rabiot dan kawan-kawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631075/timnas-indonesia-u22-ditekuk-india-saat-uji-coba-indra-sjafri-anakanak-kaget-di-babak-pertama-wsu.webp
Timnas Indonesia U-23 Ditekuk India saat Uji Coba, Indra Sjafri: Anak-anak Kaget di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/unggul_fc_menghancurkan_raybit_fc_lewat_skor_telak.jpg
Hasil Pro Futsal League: Unggul FC Pesta Gol 11-1 atas Raybit FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement