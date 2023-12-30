Juventus vs AS Roma, Jose Mourinho Waspadai Serangan Balik Kilat Bianconeri

Jose Mourinho meminta pasukan AS Roma mewaspadai serangan balik kilat Juventus (Foto: Reuters/Alberto Lingria)

ROMA - Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, punya analisis tersendiri jelang laga kontra Juventus di giornata 18 Liga Italia 2023-2024. Menurutnya, Il Lupi mesti mewaspadai serangan balik tuan rumah.

Laga Juventus vs AS Roma itu akan tersaji dini hari nanti. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Allianz, Turin, Minggu 31 Desember 2023 pukul 02.45 WIB.

I Giallorossi datang dengan modal positif usai mengalahkan Napoli 2-0 di Stadio Olimpico pada Minggu 24 Desember 2023. Sedangkan, Juventus harus bersusah payah mengalahkan Frosinone 2-1 pada pekan yang sama.

Meski demikian, Mourinho tidak mau para pemainnya memandang remeh Bianconeri. The Special One mengatakan, Juventus selalu punya cara sendiri untuk keluar dari tekanan.

“Juve tetaplah Juve dan Allegri tetaplah Allegri. Kami selalu tahu apa yang diharapkan dari tim dan apa yang diharapkan dari Max (Allegri),” ujar Mourinho dilansir dari laman resmi AS Roma, Sabtu (30/12/2023).

Pelatih asal Portugal itu memprediksi, Juventus akan kembali bermain dengan filosofi bertahan lalu menyerang. Oleh sebab itu, dia meminta para pemainnya waspada dengan serangan balik Adrien Rabiot dan kawan-kawan.