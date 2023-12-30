Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Nottingham Forest vs Manchester United, Erik ten Hag Waspadai Wajah Baru Tuan Rumah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |16:31 WIB
Nottingham Forest vs Manchester United, Erik ten Hag Waspadai Wajah Baru Tuan Rumah
Manchester United harus mewaspadai wajah baru Nottingham Forest (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mewaspadai kebangkitan Nottingham Forest bersama juru taktik anyarnya Nuno Espirito Santo. Kedua kesebelasan akan bersua pada pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024.

Duel Nottingham Forest vs Manchester United itu akan berlangsung di Stadion The City Ground, Nottingham, Minggu 31 Desember 2023 pukul 00.30 WIB. Laga ini sama-sama menampilkan tim yang tengah merintis kebangkitan.

Rodri dikartu merah sehingga Manchester City bermain dengan 10 orang melawan Nottingham Forest (Foto: Reuters/Phil Noble)

Iblis Merah sukses menaklukkan tim papan atas Aston Villa dengan skor 3-2 pada pekan lalu di Stadion Old Trafford. Sementara itu, The Garibaldi malah meraih kemenangan 3-1 atas Newcastle United di kandang lawan!

Kemenangan itu juga tidak terlepas dari wajah baru yang ditampilkan Nuno. Semangat juang untuk lepas dari zona degradasi dibawa pelatih asal Portugal tersebut. Hal itu berpotensi mengganggu tim tamu yang juga berusaha bangkit.

Ten Hag sadar situasi yang dialami Nottingham cukup wajar ketika kedatangan pelatih baru. Bruno Fernandes dan kawan-kawan dimintanya untuk waspada akan reaksi tuan rumah nanti.

"Anda melihat reaksi mereka ketika ada pelatih baru datang. Anda melihat semangatnya. Kami harus siap untuk itu dan ini selalu tentang kami, kami harus waspada," tukas ten Hag, dikutip dari laman resmi Man United, Sabtu (30/12/2023).

Halaman:
1 2
      
