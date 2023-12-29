Manchester United Terancam Gagal Dapatkan Joao Neves dan Antonio Silva dari Benfica

BENFICA – Pelatih Benfica, Roger Schmidt, membuat Manchester United gigit jari. Pasalnya, Schmidt menegaskan tidak akan melepas dua pemainnya yang diincar Man United yakni Joao Neves dan Antonio Silva.

Man United dikabarkan tertarik untuk merekrut Neves. Pasalnya, tim berjuluk Setan Merah itu sedang mencari sosok gelandang baru. Tak hanya itu saja, mereka juga mengincar Silva yang merupakan bek tangguh Benfica.

Dua pemain ini dirasa pemain masa depan, mengingat punya kualitas yang ciamik di umurnya yang masih muda. Neves masih berusia 19 tahun, sementara Silva berusia 20 tahun. Terlebih, Man United juga mengalami krisis di lini tengah dan belakang karena banyaknya pemain yang cedera

Namun diketahui, Neves memiliki klausul pelepasan yang sangat fantastis. Pemain asal Portugal itu punya klausul sebesar 120 juta euro atau sekitar Rp2 triliun. Harga selangit ini pastinya membuat Man United berpikir dua kali untuk memboyongnya.

Sementara itu, Schmidt juga menegaskan tidak ingin melepas dua pemain andalannya itu di bursa transfer mendatang. Menurutnya, Neves dan Silva merupakan pilar penting bagi Benfica.

“Saya berbicara dengan mereka setiap hari. Tentu saja kami punya tujuan besar untuk Benfica dan tentu saja kami membutuhkan mereka untuk mencapainya,” kata Schmidt, dilansir dari Metro, Jumat (29/12/2023).