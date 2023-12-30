Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Wasit Tidak Konsisten, Josep Guardiola dan Sean Dyche Kompak Pertanyakan Peraturan Pertandingan Liga Inggris

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |00:01 WIB
Wasit Tidak Konsisten, Josep Guardiola dan Sean Dyche Kompak Pertanyakan Peraturan Pertandingan Liga Inggris
Pelatih Everton, Sean Dyche (kiri) bersama juru taktik Man City,Josep Guardiola. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Usai pertandingan Everton vs Manchester City, pelatih kedua tim, yakni Josep Guardiola dan Sean Dyche kompak mempertanyakan kebijakan wasit pada laga yang digelar di Goodison Park, Liverpool, tersebut. Baik Guardiola dan Dyche mengaku bingung dan tidak mengerti dengan peraturan pertandingan Liga Inggris saat ini.

Pada Kamis 28 Desember 2023 dini hari WIB, Man City sukses membungkam Everton 3-1 dalam laga pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Gol pembuka Jack Harrison (29’) dibalas oleh tiga gol yang masing-masing dicetak Phil Foden (53’), Julian Alvarez (pen, 64’) dan Bernardo Silva (86’).

Akan tetapi Dyche merasa timnya dirugikan karena wasit memberikan penalti kepada Man City yang berujung dengan gol kedua yang ditorehkan Alvarez. Pasalnya, bola yang ditendang oleh Nathan Ake di kotak penalti tak sengaja mengenai tangan Amadou Onana.

Wasit sempat tak memberikan penalti, tetapi hakim garis menyarankannya untuk menunjuk titik putih. Padahal, dalam aturan handball baru di Liga Inggris, kondisi tersebut bisa jadi tak melanggar karena bola mengenai tangan atau lengan pemain dari jarak dekat, lengannya yang dekat dengan badan atau digunakan untuk menopang badan saat terjatuh.

Karena itu, Dyche tak mengerti mengapa penalti itu diberikan oleh wasit. Dia yakin hal itu bertentangan dengan peraturan baru yang telah dijelaskan kepada para pelatih di awal musim ini.

Everton vs Manchester City

“Penaltinya, saya tidak tahu. Saya rasa tidak ada yang melakukan hal tersebut. Kami melakukan panggilan Zoom beberapa bulan lalu, semua manajer mengatakan itu hanya lelucon dan kami tidak tahu mengapa mereka memberikan penalti,” kata Dyche dilansir dari BBC, Sabtu (30/12/2023).

“Peraturan menyatakan hal ini, itulah sebabnya mereka memberikannya malam ini. Hakim garis berjarak 50 yard dan memberikannya, saya tidak tahu apa maksudnya. Mereka memiliki surat-surat hukum dan itu bukan kesalahan wasit. Apakah itu disengaja? Tentu saja tidak,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630785/justin-hubner-minta-maaf-bikin-status-sindiran-usai-tak-jadi-starter-lawan-arab-saudi-cqa.webp
Justin Hubner Minta Maaf Bikin Status Sindiran usai Tak Jadi Starter Lawan Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/persija_jakarta_hyundai.jpg
Persija Jakarta Gaet Raksasa Otomotif Korea untuk Dominasi Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement