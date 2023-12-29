JDT Ditinggalkan Pelatih dan Pemain Setelah Potong Pengeluaran, Bagaimana Nasib Jordi Amat?

JOHOR Darul Ta’zim (JDT) ditinggalkan pelatih dan pemain setelah potong pengeluaran mencapai 40 persen untuk kompetisi tahun depan. Apakah ini berefek kepada kelanjutan karier kapten JDT yang juga berstatus bek Timnas Indonesia, Jordi Amat?

JDT merupakan klub paling kuat di Malaysia saat ini. sejak 10 tahun terakhir, JDT keluar sebagai juara Liga Super Malaysia.

(Jordi Amat saat membela JDT)

Selain itu, JDT juga pernah juara AFC Cup 2015 dan lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Sederet pencapaian di atas karena aksi jor-joran yang dilakukan pemilik JDT, Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim (TMJ).

TMJ beberapa kali mendatangkan sejumlah pemain berkelas dunia. Di skuad JDT musim lalu saja terdapat mantan pemain Udinese, Fernando Foriestri, eks bomber Timnas Brasil U-20 Bergson hingga eks Swansea City dan Real Betis, Jordi Amat.

Sementara untuk pemain-pemain lokal, dihuni sejumlah pemain Timnas Malaysia seperti Akhyar Rasyid, Safawi Rasid, Matthew Davies, La'Vere Corbin-Ong hingga Arif Aiman. Namun, keputusan tidak populer diambil JDT mulai musim depan.

Mengutip dari Makan Bola, efek pemasukan yang tidak sebanding dengan pendapatan, JDT mengurangi pengeluaran mereka untuk musim depan yakni sebesar 40 persen. Karena itu, pelatih Esteban Solari memilih meninggalkan JDT bersama para asistennya.