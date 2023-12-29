Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Stadion Sepakbola Terbaik di Dunia, Nomor 1 Saksi Sejarah Gol Tangan Tuhan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |15:03 WIB
5 Stadion Sepakbola Terbaik di Dunia, Nomor 1 Saksi Sejarah Gol Tangan Tuhan
Go tangan tuhan Diego Maradona terjadi di Stadion Azteca, Meksiko (Foto: Mirror)
A
A
A

LIMA stadion sepakbola terbaik di dunia akan menjadi pembahasan artikel ini. Salah satunya merupakan saksi sejarah gol tangan tuhan Diedo Maradona.

Sepakbola menjadi olahraga palign digemari di dunia. Tak heran stadion tempat dimainkannya olahraga tersebut kerap memiliki arti serta sejarah tersendiri.

Kali ini Okezone.com akan membahas lima stadion sepakbola terbaik di dunia. Stadion mana saja? berikut daftarnya.

5. Stadion San Siro (Milan, Italia)


Stadion San Siro merupakan markas dari dua raksasa Italia, AC Milan dan Inter Milan. Stadion berkapasitas maksimal 80.000 penonton ini pertama kali digunakan pada tahun 1926.

Stadion ini dirancang dengan cemerlang dan telah mengalami beberapa renovasi untuk menjadikannya salah satu stadion terindah di dunia yang juga mencapai standar bintang 5 oleh UEFA. Struktur bangunan dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan visibilitas maksimum bagi setiap penonton.

4. Stadion FNB (Johannesburg, Afrika Selatan)


Stadion FNB juga dikenal sebagai The Cabalash. Stadion ini merupakan salah satu yang terbesar di Afrika.

Kabarnya, Stadion FNB bisa menampung hingga 94.000 penonton. Stadion ini juga menjadi spesial bagi warga Afrika karena merupakan tempat pidato pertama Nelson Mandela di kota ini setelah pembebasannya dari penjara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630411/skenario-timnas-indonesia-lolos-piala-dunia-2026-usai-kalah-dari-arab-saudi-ket.webp
Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 usai Kalah dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/timnas_indonesia_vs_irak.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement