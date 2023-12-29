5 Stadion Sepakbola Terbaik di Dunia, Nomor 1 Saksi Sejarah Gol Tangan Tuhan

LIMA stadion sepakbola terbaik di dunia akan menjadi pembahasan artikel ini. Salah satunya merupakan saksi sejarah gol tangan tuhan Diedo Maradona.

Sepakbola menjadi olahraga palign digemari di dunia. Tak heran stadion tempat dimainkannya olahraga tersebut kerap memiliki arti serta sejarah tersendiri.

Kali ini Okezone.com akan membahas lima stadion sepakbola terbaik di dunia. Stadion mana saja? berikut daftarnya.

5. Stadion San Siro (Milan, Italia)





Stadion San Siro merupakan markas dari dua raksasa Italia, AC Milan dan Inter Milan. Stadion berkapasitas maksimal 80.000 penonton ini pertama kali digunakan pada tahun 1926.

Stadion ini dirancang dengan cemerlang dan telah mengalami beberapa renovasi untuk menjadikannya salah satu stadion terindah di dunia yang juga mencapai standar bintang 5 oleh UEFA. Struktur bangunan dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan visibilitas maksimum bagi setiap penonton.

4. Stadion FNB (Johannesburg, Afrika Selatan)





Stadion FNB juga dikenal sebagai The Cabalash. Stadion ini merupakan salah satu yang terbesar di Afrika.

Kabarnya, Stadion FNB bisa menampung hingga 94.000 penonton. Stadion ini juga menjadi spesial bagi warga Afrika karena merupakan tempat pidato pertama Nelson Mandela di kota ini setelah pembebasannya dari penjara.