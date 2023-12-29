Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Timnas Indonesia Sekarang Punya Lini Belakang Dihuni Duet Pemain Liga Italia dan Liga Inggris

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |09:37 WIB
Kisah Timnas Indonesia Sekarang Punya Lini Belakang Dihuni Duet Pemain Liga Italia dan Liga Inggris
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
KISAH Timnas Indonesia sekarang punya lini belakang dihuni duet pemain Liga Italia dan Liga Inggris akan diulas dalam artikel ini. Duet itu terjadi usai Timnas Indonesia sukses menaturalisasi Jay Idzes dan Justin Hubner.

Ya, sejumlah pemain keturunan berhasil dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Teranyar, ada Jay Idzes yang resmi mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada Kamis 28 Desember 2023.

Jay Idzes

Kehadiran Jay Idzes sontak membuat lini belakang Timnas Indonesia dipastikan bakal makin tangguh. Sebab, ketangguhan bek berusia 23 tahun ini sudah dibuktikan dengan kariernya yang ciamik di Eropa.

Kini, Jay Idzes diketahui tengah memperkuat klub kasta kedua Liga Italia, yakni Venezia. Klub itu pun berkiprah manis di musim ini sehingga berpeluang promosi ke Serie A. Sebab, mereka kini bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara Serie B dengan raihan 35 poin.

Jay Idzes sendiri cukup diandalkan Venezia dalam mengarungi laga demi laga musim ini. Dia total sudah bermain 10 kali di semua kompetisi bersama Venezia.

Bukan hanya Jay Idzes, lini belakang Timnas Indonesia juga diyakini makin kukuh karena kehadiran pemain yang merumput di Liga Inggris. Dia adalah Justin Hubner.

Diketahui, Hubner kini bermain untuk klub Wolverhampton Wanderers. Dia pun menjadi kapten di tim Wolves U-21.

