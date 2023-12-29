Jadi Pahlawan Kemenangan Manchester United atas Aston Villa, Rasmus Hojlund Beber Kunci Sukses

PEMAIN Manchester United, Rasmus Hojlund, jadi pahlawan kemenangan timnya kala menghadapi Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Hojlund pun membeberkan kunci kemenangan timnya melakukan comeback hingga menang dalam laga itu.

Ya, Manchester United berhasil comeback atas Aston Villa 3-2 dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Manchester United memupus harapan Aston Villa di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Rabu 27 Desember 2023 dini hari WIB.

Setan Merah -julukan Manchester United- sempat tertinggal sepasang gol. Tetapi, mereka akhirnya melakukan comeback mengesankan.

Tiga gol untuk Manchester United dicatatkan oleh Alejandro Garnacho (59’, 71’), dan Rasmus Hojlund (82’). Sementara, The Villas -julukan Aston Villa- yang sempat unggul mencetak gol via John McGinn (21’), dan Leander Dendoncker (26’).

Hojlund pun sepakat dengan Garnacho bahwa kunci kemenangan timnya adalah kepercayaan diri. Menurutnya, karakter tidak mudah menyerah dari Manchester United terlihat dalam pertandingan ini. Hal itu tergambar dalam kepercayaan diri para pemain, terkhusus penyerang.