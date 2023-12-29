Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadi Pahlawan Kemenangan Manchester United atas Aston Villa, Rasmus Hojlund Beber Kunci Sukses

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |02:05 WIB
Jadi Pahlawan Kemenangan Manchester United atas Aston Villa, Rasmus Hojlund Beber Kunci Sukses
Rasmus Hojlund kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMAIN Manchester United, Rasmus Hojlund, jadi pahlawan kemenangan timnya kala menghadapi Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Hojlund pun membeberkan kunci kemenangan timnya melakukan comeback hingga menang dalam laga itu.

Ya, Manchester United berhasil comeback atas Aston Villa 3-2 dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Manchester United memupus harapan Aston Villa di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Rabu 27 Desember 2023 dini hari WIB.

Manchester United vs Aston Villa

Setan Merah -julukan Manchester United- sempat tertinggal sepasang gol. Tetapi, mereka akhirnya melakukan comeback mengesankan.

Tiga gol untuk Manchester United dicatatkan oleh Alejandro Garnacho (59’, 71’), dan Rasmus Hojlund (82’). Sementara, The Villas -julukan Aston Villa- yang sempat unggul mencetak gol via John McGinn (21’), dan Leander Dendoncker (26’).

Hojlund pun sepakat dengan Garnacho bahwa kunci kemenangan timnya adalah kepercayaan diri. Menurutnya, karakter tidak mudah menyerah dari Manchester United terlihat dalam pertandingan ini. Hal itu tergambar dalam kepercayaan diri para pemain, terkhusus penyerang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630561/shin-taeyong-dipecat-ulsan-hd-buntut-serangkaian-hasil-buruk-osx.webp
Shin Tae-yong Dipecat Ulsan HD Buntut Serangkaian Hasil Buruk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement