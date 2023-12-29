Bantu Chelsea Menang atas Crystal Palace, Noni Madueke Dapat Pujian dari Mauricio Pochettino

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino melemparkan pujian untuk Noni Madueke yang tampil apik saat The Blues menang 2-1 atas Crystal Palace. Pocchetino pun senang Madueke dapat membuktikan diri hingga menjadi penentu kemenangan Chelsea.

Ya, Chelsea baru saja merebut kemenangan atas Crystal Palace di Stamford Bridge, London, Inggris pada Kamis 28 Desember 2023 dini hari WIB. Dua gol untuk The Blues dicatatkan oleh Mykhailo Mudryk (13’), dan Noni Madueke (89’ (P)).

Sementara, The Eagles -julukan Crystal Palace- hanya mampu membalaskan satu gol via tendangan Michael Olise (45+1’). Madueke yang masuk sebagai pemain pengganti mendapat sanjungan manis dari Pochettino.

Pelatih berpaspor Argentina itu mengatakan, Madueke bermain lepas kendati sempat memiliki problem dengannya. Pochettino mengatakan, penampilannya pada hari ini hamper menunjukkan sempurna.

“Dia (Madueke) bermain bebas,” kata Pochettino dinukil dari Yahoo Sport, Jumat (29/12/2023).

“Dia melakukan apa yang kami butuhkan saat ini. Saya menyukainya karena dia menunjukkan bahwa dia kesal kepada saya, kecewa kepada saya karena dia tidak terlalu banyak bermain. (Dia berpikir) 'Sekarang saya akan menunjukkan kepada pelatih bahwa dia bisa mempercayai saya'” tambahnya.