Sah Jadi WNI, Jay Idzes Tetap Optimis Meski Pemain Belakang Timnas Indonesia Menumpuk

Jay Idzes melakukan pengambilan sumpah WNI pada Kamis 28 Desember 2023 di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (Foto: PSSI)

JAKARTA – Calon pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, berkomentar soal persaingan di lini belakang Skuad Garuda yang saat ini cukup menumpuk. Bek berusia 23 tahun itu tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menegaskan siap memberikan yang terbaik.

Sebagaimana diketahui, Idzes telah resmi menjadi WNI. Pemain Venezia itu resmi menjadi WNI usai mengucap sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis (28/12) pagi WIB.

Hadirnya sosok Idzes jelas akan membuat lini belakang Timnas Indonesia cukup gemuk. Setidaknya untuk saat ini Skuad Garuda dihuni oleh bek tangguh seperti Jordi Amat, Elkan Baggott, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, dan masih banyak pemain lainnya seperti Muhammad Ferarri hingga Wahyu Prasetyo.

Dengan menumpuknya pemain ini jelas akan membuat persaingan di lini belakang Timnas Indonesia semakin kompetitif. Hal ini sekaligus juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Idzes.

BACA JUGA: Jay Idzes Beberkan Alasan Utama Pilih Perkuat Timnas Indonesia ketimbang Belanda

Menanggapi hal itu, Idzes optimistis bisa bersaing dengan para pemain yang lain. Perihal pemilihan pemain, menurutnya semua keputusan itu ada pada Shin Tae-yong. Satu hal yang pasti, dia akan memberikan segalanya ketika dipercaya tampil bela Timnas Indonesia.

“Mulai sekarang saya sudah tersedia untuk pelatih (Shin Tae-yong),” kata Idzes kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (28/12/2023).