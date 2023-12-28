Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sah Jadi WNI, Jay Idzes Tetap Optimis Meski Pemain Belakang Timnas Indonesia Menumpuk

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |15:06 WIB
Sah Jadi WNI, Jay Idzes Tetap Optimis Meski Pemain Belakang Timnas Indonesia Menumpuk
Jay Idzes melakukan pengambilan sumpah WNI pada Kamis 28 Desember 2023 di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Calon pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, berkomentar soal persaingan di lini belakang Skuad Garuda yang saat ini cukup menumpuk. Bek berusia 23 tahun itu tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menegaskan siap memberikan yang terbaik.

Sebagaimana diketahui, Idzes telah resmi menjadi WNI. Pemain Venezia itu resmi menjadi WNI usai mengucap sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis (28/12) pagi WIB.

 

Hadirnya sosok Idzes jelas akan membuat lini belakang Timnas Indonesia cukup gemuk. Setidaknya untuk saat ini Skuad Garuda dihuni oleh bek tangguh seperti Jordi Amat, Elkan Baggott, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, dan masih banyak pemain lainnya seperti Muhammad Ferarri hingga Wahyu Prasetyo.

Dengan menumpuknya pemain ini jelas akan membuat persaingan di lini belakang Timnas Indonesia semakin kompetitif. Hal ini sekaligus juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Idzes.

Menanggapi hal itu, Idzes optimistis bisa bersaing dengan para pemain yang lain. Perihal pemilihan pemain, menurutnya semua keputusan itu ada pada Shin Tae-yong. Satu hal yang pasti, dia akan memberikan segalanya ketika dipercaya tampil bela Timnas Indonesia.

“Mulai sekarang saya sudah tersedia untuk pelatih (Shin Tae-yong),” kata Idzes kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (28/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175592/timnas_indonesia_era_patrick_kluivert_sering_cetak_gol_via_eksekusi_penalti_pssi-jXE2_large.jpg
Timnas Indonesia Era Patrick Kluivert Dominan Cetak Gol Penalti ketimbang Open Play di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175587/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_hari_ini_kamis_9_oktober_2025_saudinten-B1fS_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Garuda Tertahan, Malaysia Mendekat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175575/beckham_putra_berpotensi_dicoret_patrick_kluivert_jelang_timnas_indonesia_vs_irak_saudinten-ut7G_large.jpg
Patrick Kluivert Coret 6 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak, Marc Klok Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175557/patrick_kluivert_berpotensi_dicoret_jelang_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_saudinten-urvC_large.jpg
Patrick Kluivert Coret Marc Klok Jelang Timnas Indonesia vs Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630209/daftar-23-pemain-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-6-nama-dicoret-nathan-tjoeaon-sampai-jordi-amat-out-sdx.webp
Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi: 6 Nama Dicoret, Nathan Tjoe-A-On sampai Jordi Amat Out!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement