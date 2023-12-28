Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Thom Haye, Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen Siap Beraksi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |09:24 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Thom Haye, Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen Siap Beraksi!
Thom Haye diprediksi masuk line up Timnas Indonesia saat bersua Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret 2024.

Berselang lima hari, giliran Timnas Indonesia yang bertandang ke markas Vietnam. Jika Timnas Indonesia memenangkan dua laga ini, skuad Garuda hampir pasti lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jay Idzes

(Jay Idzes segera resmi menjadi WNI. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

Sebab, di dua laga pamungkas Grup F, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah kontra Irak dan Filipina. Peluang Timnas Indonesia menyapu bersih dua laga kontra Vietnam sangat besar, mengingat skuad asuhan Shin Tae-yong bakal kedatangan sejumlah pemain keturunan berkelas dunia.

Pemain pertama yang dimaksud adalah bek Venezia, Jay Idzes. Pemain bertinggi badan 190 sentimeter ini resmi menjadi Warga Negara Indonesia pada hari ini, Kamis (28/12/2023).

Dalam waktu dekat, fullback kiri Swansea City, Nathan Tjoe-A-On, juga ikut menyusul Jay Idzes. Nathan Tjoe sedianya menjalani sumpah WNI pada hari ini, namun batal karena agenda klub yang masih padat.

Selain dua nama di atas ada gelandang SC Heerenveen Thom Haye dan winger Fortuna Sittard Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen sudah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada medio bulan lalu.

