Jadwal Timnas Indonesia vs Libya Minggu Depan, Disiarkan Langsung TV Nasional!

Timnas Indonesia akan melawan Timnas Libya saat TC di Turki jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

JADWAL Timnas Indonesia vs Libya minggu depan akan diulas dalam artikel ini. Laga uji coba yang digelar jelang Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 akan digelar pada 2 dan 5 Januari 2024. Kedua laga itu akan disiarkan secara langsung di TV nasional.

Ya, Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri jelang mentas di Piala Asia 2023. Ajang sepakbola bergengsi di Asia itu diketahui akan digelar di Qatar mulai 12 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024.

Kini, Asnawi Mangkualam cs pun sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki. TC ini sudah digelar sejak 20 Desember 2023 dan dijadwalkan berlangsung hingga 6 Januari 2024.

Dalam TC di Turki, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni dua laga uji coba melawan Timnas Libya. Duel pertama Timnas Indonesia vs Libya akan digelar pada 2 Januari 2024. Kemudian, kedua tim akan berhadapan lagi pada 5 Januari 2024.

Timnas Libya sendiri jadi lawan cukup tangguh untuk dihadapi Timnas Indonesia. Sebab, secara ranking FIFA, Libya menempati posisi jauh lebih tinggi dari skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Timnas Libya kini ada di urutan ke-120 di ranking FIFA. Sementara Timnas Indonesia sendiri, mereka kini bertengger di urutan ke-146.

Tak ayal, dua laga uji coba ini bisa jadi modal apik bagi Timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri untuk mentas di Piala Asia 2023. Apalagi, Timnas Indonesia akan melawan tim-tim kuat di Piala Asia 2023.