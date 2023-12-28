Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanda-Tanda Thom Haye Bakal Jadi Pemain Naturalisasi Berikutnya untuk Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |03:14 WIB
Tanda-Tanda Thom Haye Bakal Jadi Pemain Naturalisasi Berikutnya untuk Timnas Indonesia
Thom Haye diprediksi bakal jadi pemain naturalisasi berikutnya untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/thomhaye)
A
A
A

ADA beberapa pertanda yang mengarah kepada Thom Haye untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya bagi Timnas Indonesia. Gelandang Heerenveen tersebut memberi indikasi lewat unggahannya di Instagram.

Rumor Haye bakal diinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia sudah beredar kencang selama beberapa waktu terakhir. Sang pemain pun pernah mengatakan secara terang-terangan untuk menjadi bagian dari skuad berjuluk Garuda tersebut.

 Thom Haye

Kendati demikian, belum diketahui pasti bagaimana kepastian perihal naturalisasi Haye. Namun ditengah rumor yang ada, pemain kelahiran Amsterdam itu lagi-lagi melempar kode, yang mana kali ini dia mengunggah foto sedang berada di dalam pesawat dalam instastory akun instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Haye menjelaskan bahwa posisinya sedang berada di Schipol Airport Amsterdam. Itu artinya, dia baru akan bertolak entah kemana. Tapi bisa jadi pemain Heerenveen itu akan ke Indonesia.

Walaupun sampai saat ini PSSI belum buka suara terkait kapan Haye akan ke Indonesia, Arya Sinulingga selaku Exco PSSI seakan juga memberikan sinyal positif dalam akun instagram pribadinya. Entah kebetulan atau tidak, Arya mengisyaratkan kalau akan ada kejutan di akhir tahun 2023.

“Sepertinya seru nih akhir tahun. Bertahap dituntaskan. Cepat amat kerja-kerja dituntaskan. #SatSet,” tulis Arya dalam instagram pribadinya, Rabu (27/12/2023).

Di saat Arya menuliskan itu di akun instagramnya, kebetulan Haye juga mengunggah foto sedang berada di dalam pesawat. Apakah kejutan yang dimaksud adalah Haye yang benar-benar akan ke Indonesia untuk diperkenalkan sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang baru atau tidak.

Halaman:
1 2
      
