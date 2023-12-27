Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024: Live di TV Nasional!

Timnas Indonesia bakal hadapi Libya dua kali dalam partai uji coba jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024 telah diketahui. Kedua laga uji coba tersebut akan ditayangkan di TV nasional.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – mempersiapkan diri menjelang Piala Asia 2023. Pada saat ini, Shin Tae-yong sedang mempersiapkan timnya dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki.

Tak hanya itu, Jordi Amat dan kolega juga akan melaksanakan tiga partai uji coba sebelum berangkat ke Qatar, tempat Piala Asia 2023 terselenggara. Dua di antaranya adalah kontra Libya.

Pertandingan pertama diselenggarakan pada 2 Januari 2024 dan yang kedua pada tiga hari kemudian, alias pada 5 Januari 2024. Kedua pertandingan uji coba tersebut akan diselenggarakan di Turki.

Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertolak ke Qatar. Di sana, Timnas Indonesia dijadwalkan memiliki satu pertandingan uji coba kontra Iran yang bakal digelar 9 Januari 2024.

Sebagai pengingat, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal bersaing di Grup D pada Piala Asia 2023 nanti. Mereka bersaing kontra Timnas Vietnam, Irak, dan Jepang.