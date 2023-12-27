Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024: Live di TV Nasional!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |23:42 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024: Live di TV Nasional!
Timnas Indonesia bakal hadapi Libya dua kali dalam partai uji coba jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024 telah diketahui. Kedua laga uji coba tersebut akan ditayangkan di TV nasional.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – mempersiapkan diri menjelang Piala Asia 2023. Pada saat ini, Shin Tae-yong sedang mempersiapkan timnya dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki.

Shin Tae-yong

Tak hanya itu, Jordi Amat dan kolega juga akan melaksanakan tiga partai uji coba sebelum berangkat ke Qatar, tempat Piala Asia 2023 terselenggara. Dua di antaranya adalah kontra Libya.

Pertandingan pertama diselenggarakan pada 2 Januari 2024 dan yang kedua pada tiga hari kemudian, alias pada 5 Januari 2024. Kedua pertandingan uji coba tersebut akan diselenggarakan di Turki.

Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertolak ke Qatar. Di sana, Timnas Indonesia dijadwalkan memiliki satu pertandingan uji coba kontra Iran yang bakal digelar 9 Januari 2024.

Sebagai pengingat, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal bersaing di Grup D pada Piala Asia 2023 nanti. Mereka bersaing kontra Timnas Vietnam, Irak, dan Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175500/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-Q3V1_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Krusial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175499/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-AWNY_large.jpg
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda di Dasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175498/hitung_hitungan_peluang_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_setelah_kalah_2_3_dari_arab_saudi_saudinten-klAF_large.jpg
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Setelah Kalah 2-3 dari Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175497/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-Vyf4_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Sengit, Skuad Garuda Kalah Tipis 2-3!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.jpg
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement