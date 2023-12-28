Jelang Arsenal vs West Ham United, Mikel Arteta Mau Laga Kandang Terakhir di 2023 Berlangsung Meriah

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta ingin laga kandang terakhir timnya di 2023 berlangsung meriah. Karena itu ia mau para pendukung Arsenal ramaikan Stadion Emirates untuk membantu The Gunners memetik kemenangan saat menyambut West Ham United di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024.

Arsenal akan menjamu West Ham di Stadion Emirates, pada Jumat 29 Desember 2023 dini hari WIB. Laga yang sangat penting bagi The Gunners untuk dimenangkan jika ingin merebut kembali posisi puncak klasemen usai dikudeta Liverpool.

Selain itu, ini menjadi spesial karena laga kontra West Ham menjadi laga kandang terakhir Arsenal di 2023. Arteta pun ingin memberikan hasil manis di laga tersebut. Karena itu, dia meminta para fans The Gunners untuk memadati stadion guna membangkitkan percaya diri anak asuhnya.

“Untuk besok, silahkan pergi ke stadion dan buatlah stadion bergoyang. Dukunglah tim, berikan inspirasi lagi kepada mereka, dan tim akan berusaha melakukan semua yang mereka bisa,” kata Arteta, dikutip dari situs resmi Arsenal, Jumat (29/12/2023).

“Ini akan menjadi pertandingan terakhir tahun ini di depan Anda, jadi ini adalah momen spesial, jadi mari kita buat ini indah,” sambungnya.