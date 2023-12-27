Fantastis! Liverpool Asuhan Jurgen Klopp Pertahankan Rekor Kemenangan 100 Persen di Boxing Day

LIVERPOOL asuhan Jurgen Klopp berhasil mempertahankan rekor kemenangan 100 persen di Boxing Day Liga Inggris. Teranyar, Liverpool sukses membungkam Burnley 2-0 dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024.

Pertandingan tersebut digelar di Turf Moor, Burnley, Inggris pada Rabu (27/12/2023) dini hari WIB. Sepasang gol penentu kemenangan The Reds -julukan Liverpool- dicetak oleh Darwin Nunez (6’) dan Diogo Jota (90’).

Kemenangan ini membuat Klopp mencetak rekor sempurna di Boxing Day Liga Inggris. Pelatih asal Jerman tersebut belum pernah kalah pada laga bertajuk Boxing Day sejak menukangi Liverpool pada 2015. Menurut catatan Opta Joe, The Reds sudah meraih enam kemenangan bersama Klopp.

“Di bawah asuhan Jurgen Klopp, Liverpool telah memenangkan seluruh enam pertandingan Liga Inggris mereka di Boxing Day, rekor kemenangan terbanyak yang pernah diraih oleh seorang manajer dengan tingkat kemenangan 100 persen pada hari ini dalam sejarah kompetisi,” tulis catatan Opta Joe (@OptaJoe), dikutip pada Rabu (27/12/2023).

Sejak melatih pada 2015, Klopp sudah memainkan enam pertandingan Boxing Day. Enam kemenangan diraih dengan total 19 gol dan hanya kebobolan satu kali.