LIGA INGGRIS

Alejandro Garnacho Menggila saat Manchester United Menang Comeback atas Aston Villa: Kami Tak Pernah Menyerah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |07:20 WIB
Alejandro Garnacho Menggila saat Manchester United Menang Comeback atas Aston Villa: Kami Tak Pernah Menyerah!
Alejandro Garnacho kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Penyerang Manchester United, Alejandro Garnacho, jadi pahlawan timnya saat menang comeback atas Aston Villa dalam laga pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Usai laga, Alejandro Garnacho menegaskan bahwa Man United meraih kemenangan karena pantang menyerah.

Ya, Garnacho tampil menggila saat Man United menjamu Aston Villa di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Rabu (27/12/2023) dini hari WIB. Dia berhasil mencetak brace alias dua gol.

Alejandro Garnacho

Gol pertama Garnacho tercipta pada menit ke-59. Kemudian, dia membawa Man United menyamakan kedudukan dengan Aston Villa berkat golnya di menit ke-71.

Man United pun memastikan kemenangan lewat gol Rasmus Hojlund pada menit ke-82. Sementara, The Villas -julukan Aston Villa- mereka harus memupus harapan untuk menang, meski sempat unggul 2-0 lewat gol via John McGinn (21’), dan Leander Dendoncker (26’).

Seusai pertandingan, Garnacho tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya berhasil mengantar Setan Merah comeback. Pemain berpaspor Argentina itu menegaskan, kemenangan ini diraih karena semangat pantang menyerah Manchester United.

