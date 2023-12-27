Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024: Tampil Bobrok, The Red Devils Tertinggal 0-2

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |03:47 WIB
Hasil Babak Pertama Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024: Tampil Bobrok, The Red Devils Tertinggal 0-2
Manchester United kembali memperlihatkan performa buruk di babak pertama kontra Aston Villa (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL babak pertama Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Old Trafford pada Rabu (27/12/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor 2-0 di babak pertama untuk keunggulan tim tamu.

Lini pertahanan The Red Devils -- julukan Manchester United -- kembali menunjukkan kebobrokan. Aston Villa unggul berkat gol-gol John McGinn (21') dan Leander Dendoncker (26').

Manchester United vs Aston Villa

Jalannya Pertandingan

Kedua tim sama-sama mengawali laga ini dengan bermain hati-hati. Hingga menit ke-10, tidak ada peluang nyata yang diciptakan oleh salah satu di antara Manchester United dan Aston Villa.

Tembakan ke gawang pertama terjadi pada menit ke-11 oleh Christian Eriksen. Namun, bola diamankan dengan mudah oleh Emiliano Martinez.

Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-21. Tim tamu dapat tendangan bebas jauh dari kotak penalti. Eksekusi John McGinn sebenarnya berupa umpan, namun bola, secara ajaib, lewat begitu saja tanpa disambut siapa pun hingga akhirnya masuk ke gawang Andre Onana.

Hanya lima menit berselang, Aston Villa sukses menggandakan skor. Pertahanan rapuh Manchester United kembali dieksploitasi, dengan Clement Lenglet bebas tak terjaga menyambut umpan sepak pojok John McGinn.

Tandukan Clement Lenglet dilanjutkan oleh Leander Dendoncker yang telah menunggu di mulut gawang. Skor 2-0 untuk tim tamu.

Halaman:
1 2
      
