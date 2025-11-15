Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Menang, Garuda Muda?

Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 jelang SEA Games 2025 sudah diketahui (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

BOGOR – Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 jelang SEA Games 2025 sudah diketahui. Akankah Garuda Muda menang?

Timnas Indonesia dipastikan tidak turun dalam FIFA Matchday November 2025. Agenda itu diperuntukkan bagi Timnas Indonesia U-22 yang tengah bersiap menghadapi SEA Games 2025 di Thailand pada 9-20 Desember.

1. Dua Kali

Federasi lalu mencari lawan yang sepadan sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Mali akhirnya dipilih untuk menguji pasukan Indra Sjafri sebanyak dua kali di Stadion Pakansari, Bogor, pada 15 dan 18 November 2025.

“PSSI memastikan Timnas U-22 akan melawan Mali U-22 sebanyak dua kali pada tanggal 15 dan 18 November ini di Stadion Pakansari (Bogor) dengan kick off pukul 20.00 WIB,” kata Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

PSSI juga sudah memanggil 30 nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) pada 6-27 November 2025. Dari daftar itu, terselip tiga pemain diaspora yakni Ivar Jenner, Dion Markx, dan Mauro Zijlstra.

Bahkan, skuad asuhan Indra Sjafri ketambahan tiga pemain diaspora anyar. Mereka adalah Luke Xavier Keet, Muhammad Mishbah, dan Reycredo Beremanda. Total ada 33 pemain yang ikut dalam TC.