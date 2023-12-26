Kisah Jose Mourinho Pilih Tinggalkan Inter Milan Usai Meraih Sejarah Treble Hanya demi Gabung Real Madrid

KISAH Jose Mourinho pilih tinggalkan Inter Milan usai mencatatkan sejarah treble hanya demi bergabung bersama Real Madrid akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti diketahui, Jose Mourinho adalah pelatih kawakan yang telah mengukir banyak sejarah bersama klub yang dibelanya.

Salah satu klub yang Mourinho sulap menjadi klub mengerikan hingga mencatatkan sebuah sejarah adalah Inter Milan. Tepatnya pada musim 2009-2010, Mourinho sukses membuat Inter Milan menjadi klub Italia pertama yang mampu meraih treble winners.

Di musim itu, Nerazzurri sukses meraih scudetto, menjuarai Copa Italia, dan sukses menjuarai Liga Champions. Keberhasilan itu tidak lepas dari bagaimana strategi parkir bus Jose Mourinho yang sangat menyulitkan lawan.

Ditambah lagi, strategi itu juga ditunjang dengan para pemain-pemain top seperti Marco Materazzi, Javier Zanetti, Samuel Eto'o, Diego Milito, Wesley Sneijder dan lain sebagainya.

Namun hal mengejutkan terjadi setelah musim luar biasa itu berakhir. Tanpa diduga, tepat setelah meraih treble bersama Inter Milan, Jose Mourinho memutuskan untuk meninggalkan tim dan menandatangani kontrak bersama Real Madrid.

Padahal, pelatih asal Portugal itu pernah menolak tawaran tersebut dan bertahan di Inter saat ia baru semusim di Giuseppe Meazza. Lebih dari itu, dengan modal treble winner dirinya juga berpeluang besar untuk kembali merengkuh scudetto bersama Nerazzurri.