Bantah Jose Mourinho, Walter Mazzarri Sebut AS Roma Tidak Ngapa-ngapain Lawan Napoli

ROMA - Pelatih Napoli, Walter Mazzarri, menjawab dengan ketus pertanyaan wartawan usai laga kontra AS Roma di giornata 17 Liga Italia 2023-2024. Menurutnya, tim tamu tampil lebih baik, sementara Il Lupi justru tidak berbuat apa-apa.

Duel AS Roma vs Napoli itu berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. Tuan rumah baru bisa mencetak gol di sepertiga akhir pertandingan.

Ditambah lagi, Napoli harus bermain dengan sembilan orang karena Matteo Politano dan Victor Osimhen mendapatkan kartu merah. Unggul jumlah pemain, AS Roma mencatatkan dua gol via Lorenzo Pellegrini (76’), dan Romelu Lukaku (90+6’).

Usai laga, Mourinho mengklaim Roma layak memenangi laga tersebut. Berbeda halnya dengan Mazzarri yang mengatakan Roma justru tidak berbuat apa-apa selama 90 menit, kecuali usai kartu merah.

"Coba Anda bertanya kepada saya alih-alih mengatakan apa yang dikatakan oleh orang lain. Ketika Anda bertanya, saya akan menjawab," ketus Mazzarri, dikutip dari Football Italia, Minggu (24/12/2023).

"Saya yakin dengan cara kami bermain, kami adalah satu-satunya tim yang bisa menang di tahap ini. Kami mengontrol pertandingan, jadi kami berpikir bisa unggul dan memenangi laga, lalu semua berjalan sebaliknya," sambung pria asal Italia itu.