Kisah Pemain Tarkam asal Medan yang Masuk Pantauan Media Inggris

KISAH pemain tarkam asal Medan yang masuk pantuan media Inggris akan menjadi pembahasan kali ini. Video yang memperlihatkan aksinya di lapangan hijau juga sempat viral di media sosial.

Pemain tarkam itu diketahui bernama Ahmad Doli Siregar. Ia memang kerap mengunggah video bermain bola di akun media sosial pribadinya.

Ahmad Doli Siregar sendiri punya pengikut cukup banyak di media sosial Instagram. Akun pribadinya, @ahmaddolisir, sejauh ini diikuti sebanyak 376 ribu orang.

Ia kerap membagikan tutorial dalam mengolah si kulit bundar. Berbagai trik melewati lawan dari yang mudah hingga paling sulit ada di postingan Instagram Ahmad Doli Siregar.

Aksi pria asal Sumatera Utara itu rupanya mendapat sorotan dari banyak netizen di dunia maya. Tidak hanya di dalam negeri, video tutorial Ahmad Doli Siregar bahkan mendapat pantauan dari media Inggris.