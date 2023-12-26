Jelang Piala Asia 2023, Zainudin Amali Beberkan Proses TC Timnas Indonesia di Turki

ANTALYA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, membeberkan perkembangan proses pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Amali sendiri mengikuti prosesi latihan Skuad Garuda dari awal hingga akhir.

Dia melihat para pemain sudah melangkah ke tahap taktik. Namun pelatih Shin Tae-yong tetap menekankan tentang penguatan fisik pemain.

Amali pun mengatakan hal tersebut memang harus terus diteruskan. Pasalnya, kendala fisik dan mental kerap kali menjadi persoalan Timnas Indonesia.

"Latihannya anak-anak mereka jogging, fisik, sekarang sudah ke taktik. Penjaga gawang juga luar biasa berat. Tapi saya kira ini memang harus, para pemain harus kerja keras agar bisa maksimal," ujar Amali dalam keterangan yang diterima Senin (25/12/2023).

"Kendala kita kan biasanya fisik dan mental. Di sini Shin menguatkan fisik dan mental. Saya kira menu yang diberikan sangat cukup," lanjutnya.

Sekadar informasi, Timnas Indonesia menjalani latihan di Huseyin Aygun Football Center, Titanic Deluxe Belek, Antalya, Turki. Mereka dipersiapkan untuk menatap Piala Asia 2023 Qatar.