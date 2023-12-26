Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Asia 2023, Zainudin Amali Beberkan Proses TC Timnas Indonesia di Turki

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |07:06 WIB
Jelang Piala Asia 2023, Zainudin Amali Beberkan Proses TC Timnas Indonesia di Turki
Waketum PSSI, Zainudin Amali mengunjungi pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, membeberkan perkembangan proses pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Amali sendiri mengikuti prosesi latihan Skuad Garuda dari awal hingga akhir.

Dia melihat para pemain sudah melangkah ke tahap taktik. Namun pelatih Shin Tae-yong tetap menekankan tentang penguatan fisik pemain.

Amali pun mengatakan hal tersebut memang harus terus diteruskan. Pasalnya, kendala fisik dan mental kerap kali menjadi persoalan Timnas Indonesia.

"Latihannya anak-anak mereka jogging, fisik, sekarang sudah ke taktik. Penjaga gawang juga luar biasa berat. Tapi saya kira ini memang harus, para pemain harus kerja keras agar bisa maksimal," ujar Amali dalam keterangan yang diterima Senin (25/12/2023).

"Kendala kita kan biasanya fisik dan mental. Di sini Shin menguatkan fisik dan mental. Saya kira menu yang diberikan sangat cukup," lanjutnya.

Sekadar informasi, Timnas Indonesia menjalani latihan di Huseyin Aygun Football Center, Titanic Deluxe Belek, Antalya, Turki. Mereka dipersiapkan untuk menatap Piala Asia 2023 Qatar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174773/jordi_amat_berpotensi_dicoret_jelang_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-15Yx_large.jpg
6 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert Jelang Lawan Arab Saudi, Nomor 1 Personel Abroad!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174761/media_arab_saudi_cemas_jelang_arab_saudi_vs_timnas_indonesia_pssi-uRXH_large.jpg
Media Arab Saudi Cemas Jelang Green Falcons Lawan Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174750/nathan_ake_mengenang_momen_bersama_2_pemain_timnas_indonesia_sandy_walsh_dan_thom_haye_nathanake-QgXZ_large.jpg
Nathan Ake Kenang 2 Pemain Timnas Indonesia: Sandy Walsh Pemalu, Tendangan Bebas Thom Haye Bagus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174742/prediksi_line_up_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_setelah_maarten_paes_resmi_bugar_pssi-EiK9_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi Setelah Maarten Paes Resmi Bugar: Menggila di Jeddah, Skuad Garuda?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/11/1628939/laga-sengit-halus-fc-ungguli-kuda-laut-nusantara-32-iqp.webp
Laga Sengit, Halus FC Ungguli Kuda Laut Nusantara 3-2
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/motogp_mandalika_2025.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Pecahkan Rekor Penonton, Tembus 140.000 Orang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement