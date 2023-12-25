Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Zainudin Amali Konfirmasi Target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Adalah Lolos ke 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |19:15 WIB
Zainudin Amali Konfirmasi Target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Adalah Lolos ke 16 Besar
Zainudin Amali memastikan target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah lolos 16 besar (Foto: PSSI)
A
A
A

ZAINUDIN Amali beberkan target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, mengatakan bahwa lolos besar adalah target dari skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang ini akan dilangsungkan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.

Timnas Indonesia

Zainudin Amali mengatakan tentunya Timnas Indonesia harus bekerja keras untuk mencapai target itu. Tim tersebut pun kini sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Turki.

"Tentu sebagaimana yang telah disampaikan oleh coach Shin Tae-yong, dia menargetkan untuk kita lolos ke 16 besar. Itu yang kita harapkan. Federasi tentu harus realistis," kata Amali dilansir dari laman PSSI, Senin (25/12/2023).

"Ketua Umum selalu berdiskusi dengan pelatih sejauh mana kemampuan dari anak-anak ini. Kita juga tidak bisa mengatakan hal yang muluk-muluk, sementara kita tidak realistis dengan kondisi kita sendiri," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174906/timnas_indonesia-Nh7B_large.jpg
Media Vietnam Takjub dengan Skuad Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Yakin Bisa Bersaing di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174904/ole_romeny-Tsx6_large.jpg
Kisah Unik Ole Romeny, Dekat dengan Bomber Liverpool Hugo Ekitike Gara-Gara Gaya Berpakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174901/2_skenario_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_afc-VknU_large.jpg
2 Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Mudah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174896/timnas_indonesia-dt5z_large.jpg
Pengamat Malaysia Ikut Kritik Pedas AFC soal Lokasi Laga Timnas Indonesia: Harus Semua di Timur Tengah?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/51/1629147/kejuaraan-dunia-sambo-remaja-dan-junior-2025-sukses-indonesia-dapat-pujian-2-presiden-ppu.webp
Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior 2025: Sukses Indonesia Dapat Pujian 2 Presiden
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/04/ole_romeny_10_antusias_untuk_kembali_membela_tim.jpg
Ole Romeny Rindu Marselino Ferdinan, Begini Pengakuannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement