Zainudin Amali Konfirmasi Target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Adalah Lolos ke 16 Besar

Zainudin Amali memastikan target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah lolos 16 besar (Foto: PSSI)

ZAINUDIN Amali beberkan target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, mengatakan bahwa lolos besar adalah target dari skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang ini akan dilangsungkan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.

Zainudin Amali mengatakan tentunya Timnas Indonesia harus bekerja keras untuk mencapai target itu. Tim tersebut pun kini sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Turki.

"Tentu sebagaimana yang telah disampaikan oleh coach Shin Tae-yong, dia menargetkan untuk kita lolos ke 16 besar. Itu yang kita harapkan. Federasi tentu harus realistis," kata Amali dilansir dari laman PSSI, Senin (25/12/2023).

"Ketua Umum selalu berdiskusi dengan pelatih sejauh mana kemampuan dari anak-anak ini. Kita juga tidak bisa mengatakan hal yang muluk-muluk, sementara kita tidak realistis dengan kondisi kita sendiri," tambahnya.