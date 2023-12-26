Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Incaran Al Ittihad, Alexis Sanchez Diminta Susul Karim Benzema dan NGolo Kante

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |00:01 WIB
Jadi Incaran Al Ittihad, Alexis Sanchez Diminta Susul Karim Benzema dan NGolo Kante
Alexis Sanchez dikabarkan tengah jadi incaran klub Arab Saudi AL Ittihad (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Pemain Inter Milan, Alexis Sanchez, nampaknya akan menjadi bintang sepakbola Eropa berikutnya yang bakal hijrah ke Liga Arab Saudi. Pasalnya, dia dikabarkan tengah diincar Al-Ittihad, klub yang dibela oleh Karim Benzema dan N’Golo Kante.

Sanchez saat ini tengah menjalani periode keduanya bersama Inter. Keduanya kembali bersatu setelah pemain asal Chile itu tak memperpanjang kontraknya dengan Olypmique Marseille pada musim panas lalu.

Sebelumnya, pemain berusia 35 tahun tersebut sudah pernah membela Nerazzurri -julukan Inter- pada 2019 hingga 2022 sebelum akhirnya hengkang dengan status bebas transfer ke tim Liga Prancis tersebut. Pada musim ini, dia telah menyumbang dua gol dalam 12 penampilan di semua kompetisi untuk tim asuhan Simone Inzaghi itu.

Akan tetapi, sepertinya masa bakti kedua Sanchez di Inter tak akan bertahan lama. Pasalnya, dia bakal mendapatkan tawaran menggiurkan dari Liga Arab Saudi.

 BACA JUGA:

Menurut laporan Football Italia yang dilansir pada Senin (25/12/2023), Pelatih Al-Ittihad, Marcelo Gallardo, yang baru menangani timnya bulan lalu, tertarik untuk menggunakan jasa Sanchez. Dia berminat untuk mendatangkan mantan pemain Barcelona dan Manchester United itu pada bursa transfer Januari mendatang.

Pasalnya, Al Ittihad saat ini sedang tertatih-tatih di Liga Arab Saudi 2023/2024. Mereka duduk di peringkat enam klasemen sementara dengan raihan 28 poin dari 17 laga, selisih 22 angka dari sang pemuncak klasemen, Al-Hilal, dan 12 angka dari sang runner up, Al-Nassr, yang dibela sang mega bintang sepakbola, Cristiano Ronaldo.

Halaman:
1 2
      
