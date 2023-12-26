Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Manchester United vs Aston Villa, Erik Ten Hag Janji Takkan Buat Fans Setan Merah Kecewa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |21:45 WIB
Jelang Manchester United vs Aston Villa, Erik Ten Hag Janji Takkan Buat Fans Setan Merah Kecewa
Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, tak mau membuat fans Setan Merah kecewa lagi karena hasil buruk yang kerap didapatkan timnya dalam beberapa laga terakhir. Karena itu, ia berjanji Man United bakal menang saat menyambut Aston Villa di pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024 pada Rabu 27 Desember 2023 pukul 03.00 WIB.

Erik Ten Hag mengakui performa The Red Devils -julukan Manchester United- sejauh ini memang belum konsisten. Gara-gara hal itu pula timnya masih sulit menembus papan atas klasemen Liga Inggris.

Saat ini Man United berada di posisi kedelapan klasemen dengan 28 poin. Poin itu dari sembilan kemenangan, satu seri, dan delapan kekalahan.

Tak mau Man United makin terpuruk dan mengecewakan para fans, Ten Hag perlu membawa Man United menang lagi. Jadi, hal itulah yang akan ia perjuangkan saat menyambut Villa di Old Trafford dini hari nanti.

Manchester United

"Pertama, saya yakin mereka sangat kecewa kita. Kami harus memperbaikinya," kata Erik Ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Selasa (26/12/2023).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan Man United sudah menyiapkan timnya dengan cukup baik untuk laga melawan Villa. Hal tersebut agar Manchester United tidak hilang poin di laga kandang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629585/protes-soal-wasit-kuwait-ditolak-afc-sekjen-pssi-yunus-nusi-semoga-netral-xqi.jpg
Protes Soal Wasit Kuwait Ditolak AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi: Semoga Netral
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement