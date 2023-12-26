Jelang Manchester United vs Aston Villa, Erik Ten Hag Janji Takkan Buat Fans Setan Merah Kecewa

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, tak mau membuat fans Setan Merah kecewa lagi karena hasil buruk yang kerap didapatkan timnya dalam beberapa laga terakhir. Karena itu, ia berjanji Man United bakal menang saat menyambut Aston Villa di pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024 pada Rabu 27 Desember 2023 pukul 03.00 WIB.

Erik Ten Hag mengakui performa The Red Devils -julukan Manchester United- sejauh ini memang belum konsisten. Gara-gara hal itu pula timnya masih sulit menembus papan atas klasemen Liga Inggris.

Saat ini Man United berada di posisi kedelapan klasemen dengan 28 poin. Poin itu dari sembilan kemenangan, satu seri, dan delapan kekalahan.

Tak mau Man United makin terpuruk dan mengecewakan para fans, Ten Hag perlu membawa Man United menang lagi. Jadi, hal itulah yang akan ia perjuangkan saat menyambut Villa di Old Trafford dini hari nanti.

"Pertama, saya yakin mereka sangat kecewa kita. Kami harus memperbaikinya," kata Erik Ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Selasa (26/12/2023).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan Man United sudah menyiapkan timnya dengan cukup baik untuk laga melawan Villa. Hal tersebut agar Manchester United tidak hilang poin di laga kandang.