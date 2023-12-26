Erik Ten Hag: Manchester United Harus Bangkit Demi Fans

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, mengapresiasi dukungan para fans yang tetap mendukung timnya meski dalam keadaan terpuruk di musim ini. Dia pun mengajak para pemainnya untuk segera bangkit demi mengobati kekecewaan para penggemar setia mereka.

Penderitaan Setan Merah -julukan Man United- berlanjut pada akhir pekan lalu di mana mereka tumbang 0-2 dari West Ham United di London Stadium. Hasil tersebut membuat mereka duduk di peringkat delapan klasemen sementara Liga Inggris 2023/2024 dengan koleksi 28 poin dari 18 pertandingan.

Parahnya lagi, Bruno Fernandes dan kolega kini sudah empat pertandingan gagal menorehkan satu gol pun di semua kompetisi. Bahkan, tiga di antaranya merupakan laga liga domestik.

Oleh karena itu, Ten Hag sadar para suporter Man United pasti sangat kecewa dengan penampilan mereka. Dia pun meminta para pemainnya untuk segera bangkit demi para fans yang selalu memberikan dukungan pada timnya.

“Pertama, saya yakin mereka sangat kecewa dengan kami dan kami harus memperbaiki keadaan dan melakukan sesuatu secara berbeda. Kami sangat mengapresiasi setiap waktu mereka yang mendukung kami meski dalam keadaan terpuruk, musim ini mereka selalu berada di belakang kami dan kami sangat mengapresiasinya,” kata Ten Hag dilansir dari Evening Standard, Selasa (26/12/2023).

“Tapi tentu saja kami memerlukan bantuan apa pun, tetapi pertama-tama, tim dan saya harus melakukannya,” tambahnya.