HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Martunis Ternyata Pernah Tolak Mentah-Mentah Ajakan Mulia Cristiano Ronaldo untuk Hidup Enak di Inggris

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |14:20 WIB
Kisah Martunis Ternyata Pernah Tolak Mentah-Mentah Ajakan Mulia Cristiano Ronaldo untuk Hidup Enak di Inggris
Martunis menolak ajakan Cristiano Ronaldo tinggal di Manchester (Foto: Instagram/martunis_ronaldo)
A
A
A

KISAH Martunis yang ternyata pernah tolak mentah-mentah ajakan mulia Crisitiano Ronaldo untuk hidup enak di Inggris akan dibahas di sini. Martunis merupakan bocah asal Aceh yang pernah diangkat jadi anak oleh Cristiano Ronaldo.

Pada saat gema dahsyat dan tsunami menghantam Aceh pada 2004, Martunis berhasil selamat. Dia mengenakan seragam Timnas Portugal dengan nama Cristiano Ronaldo di belakangnya.

Martunis

Karena hal itu, Martunis mencuri perhatian Cristiano Ronaldo. Dia pun dibawa ke Portugal hingga diangkat menjadi anak.

“Setelah kejadian tsunami, saya sempat dibawa ke Portugal [untuk tinggal] bersama ayah [Cristiano Ronaldo],” kata Martunis dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya pada 2020 lalu.

Martunis mengaku senang karena diperlakukan dengan baik oleh Cristiano Ronaldo. Dia bahkan sempat diajak tinggal di Manchester bersama Ronaldo yang pada saat itu membela Manchester United.

“Saat itu, saya senang karena kedatangan Ronaldo menghibur saya yang sedang sedih karena kehilangan ayah, ibu, dan saudara-saudara saya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
