Antonio Conte Dikabarkan Bakal Gantikan Stefano Pioli di AC Milan

MILAN – Posisi Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, saat ini sedang terancam. Pelatih papan atas Italia, Antonio Conte, pun dikabarkan bakal menjadi sosok pengganti Pioli jika nantinya benar-benar di depak.

Pioli saat ini sedang berada di bawah tekanan menyusul performa inkonsisten yang ditampilkan oleh Milan sepanjang musim 2023-2024. Yang terbaru, pada akhir pekan lalu timnya ditahan imbang 2-2 oleh tim peringkat 20 Liga Italia 2023/2024, Salernitana.

Bahkan, Rafael Leao dan kolega hanya memenangkan satu dari tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Italia. Sebelumnya, mereka juga tersingkir dari fase grup Liga Champions 2023/2024 dan terlempar ke Liga Eropa.

Oleh karena itu, finis empat besar di liga domestik musim ini menjadi barang wajib bagi Rossoneri -julukan Milan- jika ingin kembali ke Liga Champions musim depan. Jalur lain yang tersisa adalah juara Liga Europa 2023-2024.

Setelah rentetan hasil mengecewakan tersebut, Pioli dilaporkan masih akan bertugas setelah liburan natal selesai. Akan tetapi, laporan lain mengungkapkan bahwa pelatih berusia 58 tahun itu bakal diganti pada akhir musim nanti.

Walau begitu, juga ada spekulasi yang berkembang bahwa Pioli bisa jadi akan dipecat dalam waktu dekat. Perubahan pelatih pada musim panas mendatang pun hampir sudah pasti bakal terjadi.