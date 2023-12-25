Rodrigo De Paul Digoda Juventus, Pelatih Atletico Madrid Beri Jawaban Getir

PELATIH Atletico Madrid Diego Simeone menyatakan tidak akan melepas Rodrigo De Paul ke Juventus. Oleh dikarenakan, dia nilai pemain itu masih dibutuhkan tim.

Sebagaimana diketahui, pemain itu masih diikat kontrak jangka panjang oleh tim asal Kota Madrid tersebut. Kontrak Rodrigo De Paul sampai 2026 mendatang.

Bianconeri -julukan Juventus- dikabarkan tertarik mendapatkan tanda tangan Rodrigo. Hal itu agar Juventus lebih kuat mengarungi kompetisi.

Simeone mengatakan pemain itu memberikan warna dalam skuad Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid. Jadi, dia tidak ada niatan melepas Rodrigo dalam waktu dekat.

“Rodrigo adalah pemain yang sangat penting bagi kami," kata Simeone dilansir dari Tuttomercato, Senin (25/12/2023).