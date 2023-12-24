Kisah Joao Felix yang Beri Sindiran ke Atletico Madrid saat Sedang Dipijamkan ke Barcelona

KISAH Joao Felix yang beri sindiran ke Atletico Madrid saat dipinjamkan ke Barcelona menarik dikulik. Dia menyindir gaya permainan Atletico Madrid

Sebagaimana diketahui, Joao Felix tengah menjalani masa peminjaman kini dari Atletico ke Barcelona. Striker muda itu dipinjam Barcelona hingga 30 Juni 2024.

Dalam peminjamannya, Barcelona tak memiliki opsi merekrut Joao Felix secara permanen. Dengan begitu, saat masa peminjamannya habis, dia akan kembali ke Atletico Madrid.

Di tengah kondisi ini, Joao Felix malah menyindir Atletico. Hal itu dilakukan jelang big match antara Barcelona dan Atletico Madrid di pekan ke-15 Liga Spanyol 2023-2024.

Felix menilai gaya permainan Atletico Madrid tak menarik. Bahkan, dia mengaku lebih senang membela Barcelona yang sejatinya merupakan klub sementara baginya.

"Tentu saja, saya lebih memilih untuk bermain dengan gaya permainan Barcelona. Saya rasa semua pesepakbola juga setuju," ungkap Felix, dilansir dari Tuttomercato.

Pesepakbola asal Portugal itu menyindir gaya permainan Atletico Madrid yang terlalu bertahan. Bahkan, dia mengatakan bahwa semua pesepakbola di dunia akan setuju dengan apa yang dikatakannya itu.

"Jika Anda tanya semua pesepakbola, termasuk pemain Atletico Madrid, mereka pasti akan lebih memilih untuk bermain menyerang," kata Felix.

"Jika mereka memberikan jawaban lain, berarti mereka berbohong," tambahnya.