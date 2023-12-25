Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Legenda Liga Inggris Alan Shearer Bikin Komentar Menohok untuk Manchester United: Memalukan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:03 WIB
Legenda Liga Inggris Alan Shearer Bikin Komentar Menohok untuk Manchester United: Memalukan!
Manchester United dikecam karena performanya di musim ini (Foto: REUTERS)
A
A
A

LEGENDA Liga Inggris Alan Shearer bikin komentar menohok untuk Manchester United. Menurut mantan pemain Timnas Inggris dan Newcastle United itu, performa Manchester United di musim ini sangatlah memalukan.

The Red Devils – julukan Manchester United – hanya berada di peringkat kedelapan klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan 28 poin. Mereka menelan delapan kekalahan dari total 18 penampilan sejauh ini.

Alan Shearer

Alan Shearer mengatakan bahwa catatan itu sungguh tidak pantas buat tim asuhan Erik Ten Hag. Sebab, Manchester United dihuni pemain-pemain berkualitas dan sarat dengan pengalaman.

"Manchester United memalukan," kata Alan Shearer dilansir dari Tuttomercato, Senin (25/12/2023).

Mantan pemain Newcastle United itu mengatakan produktivitas Manchester United pun kini menjadi sorotan. Sebab, hanya mencetak 18 gol dari 18 laga yang sudah dimainkan.

Catatan terburuk produktivitas saat ini dicatatkan Sheffield United dengan 13 gol. Kondisi itu memang wajar karena tim tersebut berada di dasar klasemen.

Halaman:
1 2
      
