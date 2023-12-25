7 Pemain yang Bakal Dibuang Sir Jim Ratcliffe dari Manchester United, Ada Bruno Fernandes!

Bruno Fernandes masuk dalam daftar pemain yang bakal dilepas Manchester United (Foto: Reuters)

TUJUH pemain yang bakal dibuang Sir Jim Ratcliffe dari Manchester United bakal menjadi pembahasan artikel kali ini. Gelandang Portugal, Bruno Fernandes bahkan masuk dalam daftar tersebut.

Sir Jim Ratcliffe dikabarkan bakal membuat perubahan setelah resmi memiliki saham Manchester United. Salah satunya melakukan perombakan dalam skuad Setan Merah.

Sejumlah nama pun masuk dalam daftar jual Manchester United di bursa transfer musim dingin mendatang. Dilansir dari laman The Sun, Senin (25/12/2023), setidaknya ada tujuh pemain yang bakal dilepas Man United.

Lini belakang dan tengah menjadi fokus manajemen baru untuk dirombak. Terlihat nama-nama seperti Andre Onana, Raphael Varane, Casemiro hongga Bruno Fernandes masuk dalam daftar jual.

Langkah besar manajemen baru jelas bukan tanpa alasan. Rencana perombakan tim menyusul hasil negatif Manchester United dalam beberapa laga terakhir.