Kisah Legenda Manchester United yang Terpukau dengan Gol Salto Spektakuler Alejandro Garnacho ke Gawang Everton

KISAH Legenda Manchester United, Gary Neville, yang terpukau dengan gol salto spektakuler yang dicetak Alejandro Garnacho ke gawang Everton akan diulas dalam artikel ini. Momen itu terjadi dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024.

Seperti diketahui, Man United menang telak 3-0 saat bertandang ke markas Everton di Stadion Goodison Park, Minggu 26 November 2023. Tiga gol kemenangan Setan Merah itu dicetak oleh Garnacho (3’), Marcus Rashford (56’ P), dan Anthony Martial (75’).

Gol Garnacho di menit awal sangat menyita perhatian publik karena prosesnya yang spesial. Pasalnya, pemain berpaspor Argentina itu mencetak gol lewat tendangan salto ke tiang jauh yang tidak dapat diamankan kiper Everton, Jordan Pickford.

Neville pun dibuat terpukau melihat gol salto spektakuler yang dicetak Garnacho. Dia mengatakan belum pernah melihat gol indah seperti itu setelah terakhir kali gol salto Wayne Rooney ke gawang Man City.

“Saya belum pernah melihat gol tendangan overhead sebaik itu. Dia harus melangkah beberapa meter dari gawang, menggerakkan kakinya, dan mengangkat dirinya ke udara. Saya belum pernah melihat gol seperti itu,” ujar Neville, dilansir dari BBC, Senin (25/12/2023).