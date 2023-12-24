Breaking News: Pemain Jong Sparta Rotterdam Siap Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong!

PEMAIN Jong Sparta Rotterdam siap perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pemain yang dimaksud adalah Jay den Haan.

Dilansir dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, Minggu (24/12/2023), Jay den Haan lahir di Belanda tetapi memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Tepatnya, darah keturunan itu berasal dari kakek dan neneknya yang berasal dari Bogor.

Jay den Haan sendiri mengaku bahwa dirinya penggemar berat Indonesia. Jika diminta membela Timnas Indonesia, pemain kelahiran Bergschenhoek, Belanda, pada 3 Januari 2001 itu memastikan siap.

Bahkan, bagi Jay den Haan, kesempatan membela Timnas Indonesia merupakan sebuah penghormatan besar. Sebab, dia bisa membawa negara kelahiran kakek dan neneknya berjaya.

“Kakek nenek saya adalah orang Indonesia, dan saya penggemar berat Indonesia pada umumnya. Dan akan berlibur ke sana bersama keluarga musim panas ini juga,” ujar Jay den Haan, dikutip dari akun Instagram @futboll.indonesiaa.