Timnas Indonesia Miliki Skuad Termuda di Piala Asia 2023, Persiapan Piala Asia U-23?

TIMNAS Indonesia memiliki skuad termuda di Piala Asia 2023. Bahkan, sebanyak 12 pemain dari 28 yang dipanggil, bisa diturunkan pada Piala Asia U-23 2024!

Timnas Indonesia saat ini sedang melakoni pemusatan latihan (TC) di Turki. TC dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 di negara tersebut.

Sebanyak 28 pemain dibawa oleh pelatih Shin Tae-yong untuk TC di Turki. Nantinya, jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 23 orang saja, dengan tiga di antaranya adalah penjaga gawang.

Menurut Transfermarkt, Minggu (24/12/2023), skuad Indonesia memiliki rataan usia termuda yakni 23,8 tahun. Tim Merah Putih mengungguli empat negara lain yakni Timnas Tajikistan, Timnas Vietnam, Timnas Arab Saudi, dan Timnas Jepang!

Menilik nama-nama yang dipanggil, ada setidaknya 12 pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Mereka masih bisa diturunkan pada Piala Asia U-23 2024 yang akan berlangsung April-Mei tahun depan.

Hal ini tentu menguntungkan buat Indonesia. Sebab, mereka bisa menimba ilmu dan pengalaman yang berharga saat tampil di Piala Asia 2023.