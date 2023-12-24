Persib Bandung Diminta Tunda Perubahan Hari Jadi Maung Bandung

BANDUNG – Terjadi polemik perubahan hari jadi Persib Bandung, yang semula 14 Maret 1933 menjadi 5 Januari 1919. Sebab ada 36 perkumpulan sepakbola (PS) anggota Askot PSSI Bandung yang saat ini meminta perubahan hari jadi Persib itu ditangguhkan sementara waktu.

Apalagi PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) kabarnya berencana akan menggelar acara besar-besaran untuk merayakan perubahan hari jadi baru timnya itu. Tepatnya pada 5 Januari 2024 mendatang.

Ketua Umum Askot PSSI Bandung, Yoko Anggasurya mengatakan akan bersikap tegas apabila PT PBB bersikeras menganggap Persib Bandung lahir pada 5 Januari 1919. Tuntutan pengadilan akan dilakukan.

“Jadi kami minta ditangguhkan. Kalau dipaksakan, tidak ada jalan lain. Kalau mau tetep hari lahirnya itu (5 Januari 1919) ya bukan Persib lagi. Dan berarti Persib yang 1933 nya harus dikembalikan kepada kita,” kata Yoko Anggasurya usai menggelar Konsolidasi bersama 36 PS dan tokoh sepak bola Bandung di Gedung Asprov PSSI Jabar, Bandung, Minggu (24/12/2023).

Budi Agung selaku perwakilan dari PS Nusa Raya pun cukup terheran-heran dengan penelitian yang dilakukan PT PBB. Terlebih, tidak ada satu tokoh yang mengerti tentang sepak bola yang dilibatkan dalam tim peneliti hari jadi Persib Bandung.

“Nah makanya harus ada kolaborasi. Saya berharap PT PBB bisa mengkaji ulang kembali. Jadi ada kolaborasi antara tim penelitian secara akademik dengan tokoh-tokoh sepak bola yang mengerti sejarah sepak bola Persib,” tegas Budi Agung.

Budi Agung berencana akan melayangkan surat keberatan secara tertulis kepada PT PBB mengenai perubahan hari jadi tersebut. Sebab hal itu sudah melanggar statuta yang telah ditetapkan PSSI.

“Disitu sudah dijelaskan tidak boleh merubah apapun dengan alasan apapun. Maka kita mengajukan surat keberatan secara tertulis. Yang mana follow up nya, kita harus dilibatkan. Karena bagaimana pun, kita bagian dari Persib. Hanya saja kita melebur ke Askot,” jelasnya.