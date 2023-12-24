Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Reaksi Erik Ten Hag Usai Manchester United Kalah 0-2 dari West Ham United di Liga Inggris 2023-2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |03:15 WIB
Reaksi Erik Ten Hag Usai Manchester United Kalah 0-2 dari West Ham United di Liga Inggris 2023-2024
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, bereaksi usai timnya kalah 0-2 dari West Ham United di Liga Inggris 2023-2024. Dia mengaku mengaku pusing menghadapi pertahanan agresif tuan rumah.

Ten Hag mengatakan Man United sebenarnya tampil bagus sebelum terciptanya gol pertama West Ham. Hanya saja, dia menyayangkan Alejandro Garnacho dan kolega gagal menyelesaikan peluang menjadi gol.

West Ham United vs Manchester United

“Saya pikir itu adalah 72 menit yang bagus ketika kami tidak memanfaatkan peluang kami. Kami seharusnya memimpin, tetapi kami tidak melakukannya dan kemudian terjadi momen yang mematikan,” kata Ten Hag, dilansir dari BBC, Sabtu (23/12/2023).

“Kami sudah mencoba. West Ham tidak tertinggal lama di belakang kami dan kemudian mereka mencetak gol,” imbuh arsitek asal Belanda ini.

Lebih lanjut, Ten Hag juga menyebut faktor lain yang membuat Man United gigit jari. Rapatnya pertahanan West Ham diakui cukup membuat dirinya pusing tujuh keliling.

Menurutnya, pertahanan West Ham yang dikawal Kurt Zouma dan Konstatinos Mavropanos tampil sangat agresif. Itu sebabnya para penggawa Setan Merah -julukan Man United- sulit menembus kotak penalti kubu tuan rumah.

“Dari situ, mereka sangat agresif dalam mempertahankan kotak penalti dan sejak saat itu sulit untuk menciptakan peluang,” jelas Ten Hag.

