Hasil Babak Pertama Liverpool vs Arsenal: Mohamed Salah Cetak Gol, The Gunners Tertahan 1-1

HASIL babak pertama Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Skor imbang 1-1 kini menghiasi laga babak pertama.

Bermain di Stadion Anfield, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB, Arsenal unggul lebih dahulu lewat aksi Gabriel Magalhaes di menit ke-4. Tetapi, Mohamed Salah kemudian membawa Liverpool menyamakan kedudukan lewat golnya di menit ke-29.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di markas Liverpool tampaknya tak membuat Arsenal gentar. Terbukti, pasukan Mikel Arteta berhasil memulai laga dengan apik.

Laga baru berjalan empat menit, Arsenal sudah bisa membuka keunggulan. Berawal dari tendangan bebas Martin Odegaard, Gabriel Magalhaes berhasil menyambut bola dengan sundulannya yang langsung berbuah gol. Arsenal pun unggul 1-0.

Tak lama setelah itu, Arsenal nyaris saja menggandakan keunggulannya. Sayang, aksi Gabriel Jesus masih bisa dihentikan para pemain Liverpool.

Terus diserang, Liverpool tak tinggal diam. Pada menit ke-29, mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan usai Mohamed Salah berhasil memanfaatkan dengan baik umpan lambung dari Tren Alexander-Arnold. Skor pun imbang 1-1.

Setelah itu, jual beli serangan terus tersaji. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-1 pun menghiasi papan skor hingga akhir laga babak pertama.