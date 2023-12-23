Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miris Anak Legenda Gabriel Batistuta Sempat Hidup Miskin hingga Jadi Tukang Fotokopi di Argentina

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |18:02 WIB
Kisah Miris Anak Legenda Gabriel Batistuta Sempat Hidup Miskin hingga Jadi Tukang Fotokopi di Argentina
Gabriel Batistuta, legenda Timnas Argentina yang memilih tidak memanjakan anaknya (Foto: AFA)
A
A
A

KISAH miris anak legenda Timnas Argentina, Gabriel Batistuta, yang sempat hidup miskin menarik untuk diketahui. Joaquin Batistuta, anak dari Gabriel Batistuta, diketahui pernah menjadi tukang fotokopi di Argentina.

Batistuta memiliki nama besar di kancah sepakbola dengan melegenda sebagai pemain Timnas Argentina. Di level klub, Batistuta dikenal sebagai legenda klub top Italia, Fiorentina dan AS Roma.

Gabriel Batistuta

Sebagai pemain sepakbola terkenal, Batistuta tentu mendapatkan bayaran tinggi. Keluarganya pun diharapkan hidup makmur.

Namun demikian, nyatanya Batistuta memilih untuk tidak memanjakan anaknya, Joaquin. Batistuta tidak mau anaknya mendapatkan kemewahan begitu saja tanpa kerja keras.

Joaquin dididik untuk bisa menghasilkan dari jerih payahnya sendiri. Bahkan, Batistuta pernah mengungkapkan pada sebuah wawancara tahun 2019 lalu, bahwa sang anak bekerja sebagai tukang fotokopi.

“Bagaimana bisa dia bekerja sebagai tukang fotokopi? Itu adalah pekerjaan anak saya. Bagi saya, hal ini seperti memberinya harga diri. Saya bisa saja membelikannya mobil baru atau barang mewah,” tutur Batistuta, dilansir Corriere dello Sport.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193178/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_di_madeira_pada_musim_panas_2026_cristiano-lcvg_large.jpg
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Menikah di Arab Saudi pada 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/261/3192863/faiq_bolkiah_memiliki_harta_rp333_triliun-DHLq_large.jpg
Ini Pemain Terkaya Dunia Berharta Rp333 Triliun di Ratchaburi FC, Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192443/cerita_cristiano_ronaldo_memiliki_art_dari_indonesia_hanyalah_kisah_fiktif_cristiano-bVO1_large.jpg
Cristiano Ronaldo Disebut Punya Asisten Rumah Tangga dari Indonesia Bergaji Rp97 Juta per Bulan, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191717/patrick_kluivert_resmi_menjadi_kakek_di_hari_natal_2025_patrickkluivert9-haN7_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Resmi Jadi Kakek di Hari Natal 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662861/john-herdman-bakal-pelajari-budaya-indonesia-demi-melebur-dengan-skuad-garuda-nwn.webp
John Herdman Bakal Pelajari Budaya Indonesia demi Melebur dengan Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/jakarta_electric_pln.jpg
Target Grand Final! Jakarta Electric PLN Mobile Resmi Launching Skuad dan Jersey Proliga 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement