Kisah Miris Anak Legenda Gabriel Batistuta Sempat Hidup Miskin hingga Jadi Tukang Fotokopi di Argentina

KISAH miris anak legenda Timnas Argentina, Gabriel Batistuta, yang sempat hidup miskin menarik untuk diketahui. Joaquin Batistuta, anak dari Gabriel Batistuta, diketahui pernah menjadi tukang fotokopi di Argentina.

Batistuta memiliki nama besar di kancah sepakbola dengan melegenda sebagai pemain Timnas Argentina. Di level klub, Batistuta dikenal sebagai legenda klub top Italia, Fiorentina dan AS Roma.

Sebagai pemain sepakbola terkenal, Batistuta tentu mendapatkan bayaran tinggi. Keluarganya pun diharapkan hidup makmur.

Namun demikian, nyatanya Batistuta memilih untuk tidak memanjakan anaknya, Joaquin. Batistuta tidak mau anaknya mendapatkan kemewahan begitu saja tanpa kerja keras.

Joaquin dididik untuk bisa menghasilkan dari jerih payahnya sendiri. Bahkan, Batistuta pernah mengungkapkan pada sebuah wawancara tahun 2019 lalu, bahwa sang anak bekerja sebagai tukang fotokopi.

“Bagaimana bisa dia bekerja sebagai tukang fotokopi? Itu adalah pekerjaan anak saya. Bagi saya, hal ini seperti memberinya harga diri. Saya bisa saja membelikannya mobil baru atau barang mewah,” tutur Batistuta, dilansir Corriere dello Sport.