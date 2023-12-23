Jahilnya Ramadhan Sananta Bikin Saddil Ramdani dan Marc Klok Salah Paham

JAKARTA - Dibalik karakter garangnya sebagai striker, Ramadhan Sananta rupanya merupakan pemain yang cukup usil diantara para penggawa Timnas Indonesia lain. Hal itu terlihat di sesi latihan bersama.

Sebuah video di media sosial TikTok memperlihatkan aksi jahil Ramadhan Sananta kepada Saddil Ramdani. Keisengan Sananta itu bahkan membuat Saddil menuduh Marc Klok yang kebetulan berdiri tepat di sebelahnya.

Seperti diketahui, saat ini para penggawa Timnas Indonesia tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Turki. Pemusatan latihan dilakukan sebagai persiapan Skuad Garuda untuk tampil di ajang Piala Asia 2023.

Pasukan Shin Tae-yong berada di Turki sejak Kamis 21 Desember 2023 kemarin. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki akan berakhir pada 6 Januari mendatang.

