Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jahilnya Ramadhan Sananta Bikin Saddil Ramdani dan Marc Klok Salah Paham

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |10:58 WIB
Jahilnya Ramadhan Sananta Bikin Saddil Ramdani dan Marc Klok Salah Paham
Penggawa Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Dibalik karakter garangnya sebagai striker, Ramadhan Sananta rupanya merupakan pemain yang cukup usil diantara para penggawa Timnas Indonesia lain. Hal itu terlihat di sesi latihan bersama.

Sebuah video di media sosial TikTok memperlihatkan aksi jahil Ramadhan Sananta kepada Saddil Ramdani. Keisengan Sananta itu bahkan membuat Saddil menuduh Marc Klok yang kebetulan berdiri tepat di sebelahnya.

Seperti diketahui, saat ini para penggawa Timnas Indonesia tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Turki. Pemusatan latihan dilakukan sebagai persiapan Skuad Garuda untuk tampil di ajang Piala Asia 2023.

Pasukan Shin Tae-yong berada di Turki sejak Kamis 21 Desember 2023 kemarin. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki akan berakhir pada 6 Januari mendatang.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil sebanyak 28 pemain dalam TC tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil sebanyak 28 pemain dalam TC tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193637/berikut_lima_kesamaan_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dan_shin_tae_yong-enJ6_large.jpg
5 Kesamaan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Dibenci Pengamat Sepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193629/john_herdman_bisa_melobi_pascal_struijk_untuk_membela_timnas_indonesia_pascalstruijk-Xi49_large.jpg
John Herdman Panggil Pascal Struijk yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193620/ezra_walian_siap_comeback_ke_timnas_indonesia_ezrawalian-qOhL_large.jpg
Ezra Walian Lempar Kode Setelah John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Siap Dipanggil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193611/para_pemain_timnas_indonesia-4Eao_large.jpg
5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/51/1662747/united-cup-2026-hadir-di-awal-tahun-saksikan-aksi-tim-tenis-dunia-streaming-di-vision-ypl.webp
United Cup 2026 Hadir di Awal Tahun, Saksikan Aksi Tim Tenis Dunia Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/31/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Hector Souto Masuk Nominasi Pelatih Futsal Terbaik Dunia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement