Persib Bandung Sambut Baik Liga 1 2023-2024 Libur Panjang, Bojan Hodak: Bagus untuk Kondisi Pemain

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut baik adanya libur panjang di tengah kompetisi Liga 1 2023-2024. Pasalnya menurut Hodak hal itu baik untuk para pemain, karena libur panjang memulihkan mental dan fisik mereka.

Sebagaimana diketahui, kompetisi Liga 1 2023-2024 diliburkan mulai 19 Desember sampai 3 Februari 2024 mendatang. Libur panjang itu sebagai dukungan untuk Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Menyoal jeda kompetisi yang panjang, Hodak mengatakan situasi seperti ini tidak jauh beda dengan kondisi sepakbola di Eropa. Di mana, memang ada dua jeda kompetisi yang pastinya akan membantu pemain memulihkan kondisi fisik dan mentalnya.

Terlebih, Liga 1 2023-2024 memang bergulir cukup panjang yakni selama 34 pertandingan. Kemudian jadwalnya juga cukup padat sehingga Hodak menilai jeda kompetisi panjang ini sangat positif.

“Terkadang ini bagus, seperti di banyak negara di Eropa, ada dua masa jeda dan ini bagus bagi pemain untuk memulihkan mental dan fisiknya,” kata Hodak, dikutip dari situs resmi Persib, Sabtu (23/12/2023).

“Karena musim kompetisi di Indonesia cukup panjang, 34 laga di liga, ditambah ada laga internasional,” sambungnya.