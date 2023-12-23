Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Bertahan di AS Roma, Jose Mourinho Tolak Tiga Tawaran dari Klub Peminat

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |20:01 WIB
Bertahan di AS Roma, Jose Mourinho Tolak Tiga Tawaran dari Klub Peminat
Jose Mourinho nyatakan siap bertahan di AS Roma (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mengaku menolak tiga tawaran dari klub yang telah menghampirinya. Hal itu dilakukan Mourinho karena dirinya ingin bertahan di Giallorossi -julukan AS Roma.

Masa depan Mourinho masih belum jelas. Padahal, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2024. Tapi sampai saat ini, kedua pihak belum melakukan pembicaraan terkait kontrak.

Kendati begitu, belakangan dikabarkan kalau Mourinho tertarik ingin bertahan di AS Roma. Hanya saja menurut laporan yang beredar, kubu Giallorossi tidak ingin terburu-buru dalam melakukan penawaran karena masih ingin melihat performa AS Roma di paruh kedua musim ini.

Menyoal masa depannya yang masih abu-abu, Mourinho mengakui banjir tawaran. Setidaknya ada tiga penawaran yang datang, yakni dari Timnas Portugal, klub Arab Saudi, dan satu lagi yang tidak disebutkan.

“Satu minggu setelah bergabung dengan Roma, saya menerima tawaran fantastis. Saya menerima informasi itu dengan jujur tetapi tidak menerimanya karena saya punya kesepakatan dengan Roma,” kata Mourinho, dilansir dari Football Italia, Sabtu (23/12/2023).

“Setelah memenangkan Konferensi pada bulan Desember, ada Portugal dan Anda mengetahuinya. Saya bisa bekerja dengan pemain terbaik di dunia dan memiliki peluang memenangkan Euro dan Piala Dunia,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
