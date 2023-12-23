Federico Chiesa Absen di Laga Frosinone vs Juventus, Massimiliano Allegri Kebingungan

FEDERICO Chiesa absen di laga Frosinone vs Juventus, Massimiliano Allegri kebingungan. Sebab, Bianconeri – julukan Juventus – hanya memiliki tiga striker tersisa.

Juventus akan melawat ke markas Frosinone, Stadio Benito Stirpe pada pekan ke-17 Liga Italia 2023-2024. Laga ini akan dimainkan pada Sabtu (23/12/2023) pukul 18.30 WIB nanti.

Tiga poin amat penting bagi Juventus yang sedang mengejar pemuncak klasemen, Inter Milan. Saat ini, Bianconeri duduk di urutan kedua klasemen dengan selisih empat poin dari Nerazzurri – julukan Inter Milan.

Namun, Allegri mengatakan masih bingung menentukan siapa yang akan menjadi ujung tombak Juventus dalam laga melawan Frosinone. Pelatih berpaspor Italia tersebut mengatakan, ada tiga pemain yang menjadi opsi utama.

“Saya belum memutuskan pemain mana yang akan saya turunkan sebagai penyerang: tersisa tiga, Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz dan Arkadiusz Milik,” kata Allegri dinukil dari laman resmi Juventus, Sabtu (23/12/2023).

Selain tiga striker itu, dua penyerang lainnya yakni Federico Chiesa dan Moise Kean dipastikan tidak akan bermain. Dua pemain itu diketahui tengah menjalani pemulihan cedera yang dideritanya.