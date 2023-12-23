Jelang Frosinone vs Juventus, Massimiliano Allegri Minta Pemainnya untuk Tak Pikirkan Liburan Dulu

FROSINONE - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, khawatir para pemain kehilangan fokus jelang melawan Frosinone di pekan ke-17 Liga Italia 2023-2024, pada Sabtu (23/12/2023) pukul 18.30 WIB. Sebab Allegri merasa pertandingan selalu sulit ketika dimainkan jelang libur natal dan tahun baru.

Ya, menurut Allegri laga terakhir sebelum libur terkadang cukup berat. Karena itu, ia mau Juventus tetap fokus.

Allegri pun telah menyiapkan diri dengan cukup baik untuk laga tandang nanti. Dengan harapan Juventus bisa merebut poin penuh saat beraksi di Stadion Benito Stirpe.

"Ini berat, karena laga terakhir sebelum Natal dan sebelum hari raya selalu ada iklim yang berbeda," kata Massimiliano Allegri dilansir dari laman Tuttomercato, Sabtu (23/12/2023).

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan timnya harus berjuang dalam 90 menit laga dan tidak boleh hilang fokus. Hal itu agar Juventus bisa meraih poin maksimal dalam laga tersebut.