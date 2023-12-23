Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jelang Frosinone vs Juventus, Massimiliano Allegri Minta Pemainnya untuk Tak Pikirkan Liburan Dulu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |03:00 WIB
Jelang Frosinone vs Juventus, Massimiliano Allegri Minta Pemainnya untuk Tak Pikirkan Liburan Dulu
Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. (Foto: Reuters)
A
A
A

FROSINONE - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, khawatir para pemain kehilangan fokus jelang melawan Frosinone di pekan ke-17 Liga Italia 2023-2024, pada Sabtu (23/12/2023) pukul 18.30 WIB. Sebab Allegri merasa pertandingan selalu sulit ketika dimainkan jelang libur natal dan tahun baru.

Ya, menurut Allegri laga terakhir sebelum libur terkadang cukup berat. Karena itu, ia mau Juventus tetap fokus.

Allegri pun telah menyiapkan diri dengan cukup baik untuk laga tandang nanti. Dengan harapan Juventus bisa merebut poin penuh saat beraksi di Stadion Benito Stirpe.

Baca Juga:
baca_juga

"Ini berat, karena laga terakhir sebelum Natal dan sebelum hari raya selalu ada iklim yang berbeda," kata Massimiliano Allegri dilansir dari laman Tuttomercato, Sabtu (23/12/2023).

Juventus

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan timnya harus berjuang dalam 90 menit laga dan tidak boleh hilang fokus. Hal itu agar Juventus bisa meraih poin maksimal dalam laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662839/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-gagal-menang-man-city-ditahan-chelsea-ctf.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Gagal Menang, Man City Ditahan Chelsea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/47/3015321/dukung-thiago-motta-latih-juventus-gianluigi-buffon-dia-punya-sesuatu-yang-istimewa-XIOq3UIlN5.jpg
Dukung Thiago Motta Latih Juventus, Gianluigi Buffon: Dia Punya Sesuatu yang Istimewa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement