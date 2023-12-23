Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Berambisi Raih Gelar Juara Liga Italia 2023-2024 Bersama AC Milan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |01:00 WIB
Pemain AC Milan, Tijjani Reijnders. (Foto: Instagram/tijjanireijnders)
MILAN - Pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders, memiliki ambisi untuk bisa merasakan gelar juara Liga Italia 2023-2024 bersama AC Milan. Ia pun cukup percaya diri bisa meraih mimpi itu dan berharap mampu berkontribusi dalam mewujudkannya.

Ya, sejauh ini Milan masih memiliki peluang untuk meraih scudetto di musim ini. Tim asuhan Stefano Pioli itu tepatnya berada di posisi ketiga klasemen dengan 32 poin. AC Milan tertinggal sembilan poin dengan Inter Milan yang di posisi puncak klasemen dengan 41 angka.

Melihat hal tersebut, Tijjani Reijnders mengatakan target terdekat adalah membawa Milan menjadi juara pada musim ini. Karena itu, dia yakin rekan-rekannya juga akan memperjuangkan itu.

"Saya ingin memenangkan trofi bersama AC Milan," ucap Tijjani Reijnders dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (23/12/2023).

Saat ini kompetisi Liga Italia masih cukup panjang karena baru memasuki pekan ke-16. Sebab, kompetisi itu akan berlangsung sampai dengan pekan ke-38.

Pemain asal Belanda itu mengatakan proses adaptasinya memang berjalan cukup baik sejauh ini di AC Milan. Namun, dia merasa belum berada dalam performa terbaiknya saat ini.

Halaman:
1 2
      
