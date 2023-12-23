Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Rasmus Hojlund Masih 0 Gol di Liga Inggris, Erik ten Hag Pasang Badan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |12:00 WIB
Rasmus Hojlund Masih 0 Gol di Liga Inggris, Erik ten Hag Pasang Badan
Rasmus Hojlund masih 0 gol di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, pasang badan untuk strikernya Rasmus Hojlund yang masih 0 gol di Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, tanggung jawab mencetak gol tidak hanya ada di pundak penyerang asal Denmark itu saja.

Sebagaimana diketahui, Man United menebus Hojlund dengan mahar yang cukup mahal dari Atalanta pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun nyatanya, striker berusia 20 tahun itu masih 0 gol di Liga Inggris 2023-2024 kendati tampil di 13 laga.

Rasmus Hojlund mencetak gol kedua untuk membawa Manchester United unggul atas Galatasaray (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Lain cerita ketika Man United mentas di Liga Champions. Hojlund mencetak lima gol dari enam penampilan!

Menanggapi hal itu, ten Hag masih menaruh kepercayaan kepada Hojlund. Menurutnya, sang striker bisa melewati masa sulit ini karena memiliki mentalitas yang bagus.

Ten Hag juga menyinggung perihal mencetak gol di kubu Man United bukan hanya tanggung jawab satu orang. Pria asal Belanda itu menyebut nama-nama seperti Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Antony, Scott McTominay, hingga para pemain belakang.

“Kami terbuka dan dia terbuka dan saya pikir mentalitasnya bagus. Saya pikir dia adalah pemain yang sangat bagus di bawah tekanan, dan dia mengatasinya,” kata ten Hag, dilansir dari situs resmi Man United, Sabtu (23/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662653/alasan-pssi-tunjuk-john-herdman-rekam-jejak-piala-dunia-dan-moncer-lawan-tim-asia-ngf.webp
Alasan PSSI Tunjuk John Herdman: Rekam Jejak Piala Dunia dan Moncer Lawan Tim Asia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/ezra_walian_persik_kediri.jpg
Kepada Ajax, Ezra Walian Bicara Jujur soal Pilihan Bela Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement