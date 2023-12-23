Rasmus Hojlund Masih 0 Gol di Liga Inggris, Erik ten Hag Pasang Badan

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, pasang badan untuk strikernya Rasmus Hojlund yang masih 0 gol di Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, tanggung jawab mencetak gol tidak hanya ada di pundak penyerang asal Denmark itu saja.

Sebagaimana diketahui, Man United menebus Hojlund dengan mahar yang cukup mahal dari Atalanta pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun nyatanya, striker berusia 20 tahun itu masih 0 gol di Liga Inggris 2023-2024 kendati tampil di 13 laga.

Lain cerita ketika Man United mentas di Liga Champions. Hojlund mencetak lima gol dari enam penampilan!

Menanggapi hal itu, ten Hag masih menaruh kepercayaan kepada Hojlund. Menurutnya, sang striker bisa melewati masa sulit ini karena memiliki mentalitas yang bagus.

Ten Hag juga menyinggung perihal mencetak gol di kubu Man United bukan hanya tanggung jawab satu orang. Pria asal Belanda itu menyebut nama-nama seperti Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Antony, Scott McTominay, hingga para pemain belakang.

“Kami terbuka dan dia terbuka dan saya pikir mentalitasnya bagus. Saya pikir dia adalah pemain yang sangat bagus di bawah tekanan, dan dia mengatasinya,” kata ten Hag, dilansir dari situs resmi Man United, Sabtu (23/12/2023).