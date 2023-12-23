Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Aston Villa vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024: Gol Telat Nicolo Zaniolo Selamatkan The Villans dari Kekalahan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |05:33 WIB
Hasil Aston Villa vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024: Gol Telat Nicolo Zaniolo Selamatkan The Villans dari Kekalahan!
Aston Villa ditahan tamunya Sheffield United 1-1 di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

BIRMINGHAN - Hasil Aston Villa vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Bermain di Villa Park, Sabtu (23/12/2023) dini hari WIB, The Villans harus puas berbagi poin dengan tamunya usai bermain imbang dengan skor 1-1.

Sheffield United secara mengejutkan berhasil unggul lebih dulu lewat gol Cameron Archer pada menit ke-87. Beruntung, gol telat Nicolo Zaniolo pada menit 90+7 mampu menyelamatkan The Villans dari kekalahan.

Cameron Archer membawa Sheffield United unggul 1-0 atas Aston Villa (Foto: Reuters/Matthew Childs)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Begitu peluit dibunyikan, Cameron Archer memulai pertandingan untuk Sheffield United di Villa Park. Namun setelah itu, Aston Villa mengambil alih permainan hingga menguasai bola sepanjang laga dengan 78% berbanding 22%.

Bahkan, Aston Villa sudah melepaskan 11 percobaan, sedangkan Sheffield United hanya 5 kali percobaan. The Villans juga telah membuat shots on target 4 kali, berbanding 2 kali yang dilepaskan tim tamu.

Pada menit 16, Aston Villa menciptakan peluang. Berawal dari Bailey yang melihat pergerakan Diaby di dalam kotak, mengarahkan bola ke arahnya. Pemain Timnas Prancis itu kemudian melepaskan tembakan.

Dia berusaha menjebol gawang Foderingham. Tetapi, kiper Sheffield United itu melakukan penyelamatan cerdas untuk menggagalkannya. Pasukan Wilder itu memberi Bailey terlalu banyak ruang untuk berkreasi di sisi kanan.

Pada menit 36, McGinn menerima bola di lini tengah Sheffield dan melepaskan umpan ke Watkins di dalam area penalti. Striker Aston Villa itu melakukan sentuhan dan jatuh ke tanah usai dijegal Baldock di belakangnya. Namun, wasit tetap melanjutkan permainan. Skor tetap 0-0 hingga turun minum.

Babak Kedua

Pada babak kedua, Aston Villa sempat mencetak gol di menit 61. Baldock gagal menyapu tendangan sudut dan Watkins menerkam, memainkan umpan satu-dua dengan Ramsey. Watkins kemudian melepaskan umpan silang ke tiang belakang tempat Bailey menunggu dan melepaskan bola ke bagian belakang gawang!

Sayangnya, gol Bailey telah dianulir. Ramsey dinilai memegang lengan Foderingham sebelum gol tersebut. Setelah beberapa saat, wasit menuju ke monitornya setelah mendapat panduan dari VAR, dan itu tidak dinyatakan gol! Skor masih 0-0.

Pada menit 70, Aston Villa mendapat peluang dari tendangan bebas saat Luiz mengirimkan umpan silang ke dalam kotak. Pasukan Emery mencoba segalanya untuk mencetak gol di babak kedua, tetapi pasukan Wilder bertahan dengan luar biasa dan membuat frustrasi tim Midlands.

Halaman:
1 2
      
