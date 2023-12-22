Bukan Arsenal, Inilah Ramalan Gila Jose Mourinho tentang Juara Liga Inggris Musim Ini

BUKAN Arsenal, inilah ramalan gila Jose Mourinho tentang juara Liga Inggris musim ini.Pelatih kenamaan dunia yang saat ini menangani AS Roma, Jose Mourinho, membuat ramalan tentang juara Liga Inggris musim ini.

Berbicara di podcast 'Obi One' John Obi Mikel, eks pelatih Chelsea itu mengatakan Liga Inggris musim ini akan menjadi persaingan ketat dua klub. Ada Manchester City dan juga Liverpool.

Dalam segi persentase, Mourinho merasa The Citizens -julukan Man City- memiliki 51 persen peluang untuk mempertahankan gelar. Di sisi lain, dirinya memberikan The Reds -julukan Liverpool- persentase sebesar 49 persen.

“Saya akan mengatakan Man City 51 persen dan Liverpool 49 persen,” ujar Jose Mourinho, dilansir dari Daily Mail, Jumat (22/12/23).

Prediksi Jose Mourinho ini sangat menarik, mengingat dirinya mengesampingkan nama Arsenal. Padahal, setelah mengalahkan Brighton dengan skor 2-0 di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024, anak asuh Mikel Arteta langsung menduduki posisi puncak.

The Gunners -julukan Arsenal- unggul 1 poin dari Liverpool di posisi kedua dan Aston Villa di posisi ketiga. Sedangkan Manchester City, yang di pekan lalu hanya imbang melawan Crystal Palace, mereka harus terpaut lima angka dari Arsenal.

Namun, rupanya hal itu tidak mengubah pandangan Jose Mourinho terkait prediksi juara Liga Inggris musim ini. Dirinya menilai Arsenal memiliki peluang nol persen untuk memenangkan gelar liga pertamanya sejak 2004.