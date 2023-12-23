Kondisi Terkini Kapten Chelsea Reece James Usai Operasi, Prihatin Banyak yang Beri Respons Negatif

KONDISI terkini kapten Chelsea, Reece James, usai operasi terungkap. Dalam memberi kabar terbaru, James pun merasa prihatin karena banyak orang memberi respons negatif kepadanya.

Ya, Reece James saat ini tengah menjalani pemulihan cedera. James memberikan kabar terbarunya pada Jumat 22 Desember 2023 lewat unggahan di Instagram.

Bek Timnas Inggris itu baru saja menjalani operasi hamstring pada Kamis 21 Desember 2023. Namun, yang dia terima justru banyaknya respons negatif dari para warganet.

Dalam unggahannya, James mengaku sebetulnya tidak ingin mengalami cedera. Dia sangat ingin bermain membela Chelsea di laga-laga mendatang.

Namun, nasib berkata lain. James harus menepi karena mengalami masalah hamstring. Belum diketahui kapan dia bisa kembali, tetapi James memperkirakan pemulihannya kali ini akan berjalan sedikit lebih lama.

"Dunia sepakbola tahu saya cedera, tetapi prosedur yang akan saya jalani kali ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menemukan solusi terbaik," buka Recce James.