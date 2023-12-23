Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kondisi Terkini Kapten Chelsea Reece James Usai Operasi, Prihatin Banyak yang Beri Respons Negatif

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |02:06 WIB
Kondisi Terkini Kapten Chelsea Reece James Usai Operasi, Prihatin Banyak yang Beri Respons Negatif
Reece James baru selesai menjalani operasi. (Foto: Instagram/@reece)
A
A
A

KONDISI terkini kapten Chelsea, Reece James, usai operasi terungkap. Dalam memberi kabar terbaru, James pun merasa prihatin karena banyak orang memberi respons negatif kepadanya.

Ya, Reece James saat ini tengah menjalani pemulihan cedera. James memberikan kabar terbarunya pada Jumat 22 Desember 2023 lewat unggahan di Instagram.

Reece James

Bek Timnas Inggris itu baru saja menjalani operasi hamstring pada Kamis 21 Desember 2023. Namun, yang dia terima justru banyaknya respons negatif dari para warganet.

Dalam unggahannya, James mengaku sebetulnya tidak ingin mengalami cedera. Dia sangat ingin bermain membela Chelsea di laga-laga mendatang.

Namun, nasib berkata lain. James harus menepi karena mengalami masalah hamstring. Belum diketahui kapan dia bisa kembali, tetapi James memperkirakan pemulihannya kali ini akan berjalan sedikit lebih lama.

"Dunia sepakbola tahu saya cedera, tetapi prosedur yang akan saya jalani kali ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menemukan solusi terbaik," buka Recce James.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Liga Inggris Chelsea Reece James
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662545/hoax-pengakuan-wni-jadi-art-cristiano-ronaldo-digaji-rp97-juta-perbulan-mkw.webp
Hoax Pengakuan WNI Jadi ART Cristiano Ronaldo Digaji Rp97 Juta Perbulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/psim_yogyakarta_menaklukkan_semen_padang_1_0_pada.jpg
Hasil PSIM Yogyakarta vs Semen Padang di Super League: Tuan Rumah Menang Dramatis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement